Creel reconoce “lapsus” en su acusación a AMLO sobre “discriminación inversa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El diputado panista Santiago Creel reconoció que cometió un lapsus al declararse víctima de “discriminación inversa” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien había acusado de atacarlo incluso por el color de su piel y sus ojos.

Asimismo descartó que decline en favor de su correligionaria Xóchitl Gálvez en la carrera por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Diputados anunció además que abrirá un diálogo con los coordinadores parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre su salida del cargo, una exigencia de Morena debido a su participación en el proceso interno de la oposición rumbo al 2024.

Sobre el tema de la “discriminación inversa”, Creel admitió que se trató de un equívoco, aunque insistió en acusar a López Obrador de dar un trato diferenciado a sus adversarios.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, dijo Creel el lunes en conferencia.

“Un lapsus, un lapsus, un equívoco, y bueno, pues fue algo que así sucedió y así hay que reconocerlo. El equívoco no quita que hay un trato diferenciado del Presidente”, aclaró en su conferencia de este martes.

“Claramente él está gobernando para los suyos, y para los otros, ni diálogo, insultos, descalificaciones y, además, pone categorías, él sí, descalificatorias, y bueno, pues esto hay que responderlo de alguna manera. Esa no fue la manera correcta, pero sigo insistiendo en que el Presidente estigmatiza.

“O sea, ¿por qué?, porque ahora resulta que el que aspira a poder desarrollarse bien, pues está en el camino equivocado; a los que estamos a la oposición, no solamente no dialoga, sino que, además, pues nos da un trato, francamente, de enemigos, cuando en la política, en todo caso, somos adversarios, competidores”, planteó Creel.

“Total, sí, yo sostengo que nos da un trato diferenciado, que hay un pueblo, para él, bueno, y el otro ni siquiera es pueblo; que hay un grupo de defiendepatrias, y los otros son vendepatrias; de leales y de traidores”, añadió.

–Hay panistas que dicen que debe declinar a favor de Xóchitl Gálvez, ¿usted lo podría hacer? –se le preguntó a Creel.

“Yo voy a esperar a que las y los ciudadanos que vayan a acudir y a emitir sus puntos de vista y sus simpatías el 3 de septiembre, el lugar que ellos me digan que deba de ocupar, ése es exactamente el que voy hacer.

“Por supuesto, que estoy haciendo todo lo que está en mí para coordinar el Frente Amplio por México, y lo seguiré haciendo de esa manera”, remarcó.

En la conferencia, Creel criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus ataques a Gálvez desde la conferencia mañanera.

“Esto es gravísimo, y no le vamos a permitir, así lo haga desde el poder, así quiera desnivelar la cancha, así quiera insultar de manera cobarde e ilegal a una de las aspirantes para el Frente Amplio por México, y todo va a tener respuesta. Y una cosa, presidente: el que se lleva se aguanta”, afirmó.

Entrevistado en el contexto de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, se le preguntó si ya hay un panista que lo pueda sustituir en la Presidencia de San Lázaro como él mismo propuso el lunes.

“Voy abrir un diálogo, no quiero que esto obstruya, y tampoco, aunque esté yo del lado de la oposición, sé dialogar y si hay un diálogo en donde den plenas garantías, yo no tengo ningún problema de encontrar la salida parlamentaria, siempre y cuando los acuerdos se cumplan, no tengo ningún problema en hacerlo”, aseguró.

“El segundo año del periodo legislativo le corresponde al grupo parlamentario en segundo lugar del número de diputados respecto del Pleno, que es Acción Nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucedería normalmente si yo en este momento dejo y descabezo a la Cámara de Diputados? Pues entra la Vicepresidencia, y esa Vicepresidencia ahora está a cargo de Morena, por una parte.

“Y por la otra, hay que recordar también que la Cámara está en receso, pero no obstante a ello, creo que sería conveniente poder llegar a un acuerdo”, sostuvo.