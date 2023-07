Xóchitl Gálvez buscará que AMLO sea inscrito en lista de violentadores

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador “me agarró de su piñata en las mañaneras”, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, le mandó una declaración de amor porque “nos une lo mismo, el amor por México y por los que menos tienen”.

Sin embargo, también advirtió que acudirá ante tribunales para lograr que el presidente sea incluido en la lista de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Al iniciar en Oaxaca una gira de dos días, la senadora resaltó que “yo ante esta declaración de guerra le hago una declaración de amor al presidente (López Obrador), yo le mando a decir al presidente que coincido con él, que lo más importante en este país son los que menos”.

Y recordó que “yo empecé a trabajar con los que menos tienen hace muchos años, yo empecé como empresaria a trabajar con una fundación para ayudar niños indígenas, pero ya había empezado en mi comunidad luchando contra el cacique para que tuviéramos secundaria, prepa y tuviéramos sistemas de agua, porque era un municipio muy abandonado”.

“Desde mi juventud empecé mi lucha, yo le diría al presidente que tenemos la misma coincidencia señor presidente, solo que tenemos distinto método. Para mí, vender tamales y gelatinas y llegar a ser empresaria es muy orgulloso, y creo que hay miles de oaxaqueños que emigran a Estados Unidos porque quieren buscar un mejor futuro para sus hijos”.

En clara alusión a las declaraciones del expresidente Vicente Fox de eliminar los programas sociales, enfatizó que “yo quiero que los adultos mayores además de la pensión tengan medicamentos, atención médica hospitalaria”.

Entonces, dijo, “yo es lo que le quería decir al presidente cuando no me dio el derecho de réplica: nos une lo mismo, el amor por México y por los que menos tienen, y eso lo demuestro con mi declaratoria, así es que le mando una declaración de amor al presidente”.

Al cuestionarle si tiene medidas cautelares y si podría bajarse de la contienda ante los ataques presidenciales, fue tajante: “No hay un hombre que me haya impedido llegar hasta a donde he llegado, machos me he encontrado muchos a lo largo de mi vida y a esos machos los he hecho a un lado”.

Acompañada de la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Perla Woolrich Fernández, Xóchitl Gálvez abundó respecto a las medidas precautorias: “son porque el presidente me agarró de su piñata en la mañanera después de que no me dio el derecho de réplica, atreverse a decir que yo estoy aquí por un grupo de hombres”.

Insistió en que “detrás de mí no hay ningún hombre, yo si tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar y yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo".

Luego recordó que “los oaxaqueños saben el trabajo que he hecho históricamente porque comencé a trabajar en el 97 en San Lucas Camotlán cuando no había caminos, empecé a trabajar con un grupo de voluntarias”.

Igual recordó que “hicimos 14 subestaciones eléctricas porque Oaxaca estaba iluminado pero no estaba electrificada, entonces, conozco Oaxaca y amo a Oaxaca”.

Luego de resaltar que “yo la llevo bien en mi grupo, voy encabezado encuestas y voy bien por las firmas”, ironizó que del lado de las “corcholatas de Morena, “del lado de ellos, se ve más peleada, sobre todo se ven muchos golpes bajos”.

En cuanto a las polémicas declaraciones del expresidente Fox, manifestó que “no hay regreso a las pensiones de los expresidentes, no, no hay, (por lo que) el presidente actual va a tenerse que poner a trabajar una vez que se retire, todos trabajamos para vivir, lo digo claramente”.

A tribunales

Pese a la “declaración de amor”, Xóchitl Gálvez advirtió que irá a tribunales contra el presidente y logrará que sea incluido en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Haberse atrevido a meterse a mis cuentas fiscales de la empresa, que es secreto fiscal, que es secreto bancario, violando la ley, porque no me encontraron en mis cuentas personales un peso mal habido. Lo que se va a topar es que soy una empresaria hace 31 años.

“Lo que hace el presidente contra mí es violencia y me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, advirtió.

"Yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar porque yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento”, añadió.

Gálvez es la favorita para lograr la nominación de la coalición opositora Frente Amplio por México, que aglutina al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de Acción Nacional (PAN) frente al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que lidera López Obrador.