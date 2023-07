AMLO señala “mentalidad privatizadora” de Xóchitl Gálvez por propuesta de seguro médico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mencionar nombres, pero en alusión a Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta que, afirma, pretende desaparecer la seguridad social que se da de manera gratuita y que el trabajador lo pague directamente mediante aseguradoras.

“Una persona del grupo del bloque conservador está proponiendo que todos los trabajadores tengan un seguro, o sea que ya no haya seguridad social que no haya ISSSTE, Seguro Social y mucho menos IMSS Bienestar. Ella dice que los trabajadores paguen un seguro”.

Consideró que es una propuesta equivocada, “yo creo que no hizo bien las cuentas porque habló de que esa persona paga 130 mil mensual por su seguro, pero que podía conseguirse en un acuerdo seguramente con las aseguradoras 70 mil pesos mensuales”.

Dijo que todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones de trabajadores, su promedio de ingresos son 16 mil pesos mensuales, entonces de donde van a sacar 70, a lo mejor estaba pensando en el año, de todas maneras al año no deja de ser una cantidad considerable”.

Dijo que más allá de las cuentas y del costo del seguro pidió pensar que esa es la “mentalidad privatizadora”, de desaparecer lo público, lo social y con las aseguradoras y es un modelo que se aplica en Estados Unidos, el cual quiso cambiar Barack Obama y no pudo porque son intereses muy fuertes.

En México, afirmó, es un modelo que se tuvo en el periodo neoliberal durante 36 años, en el que acabaron con las aseguradoras públicas y privatizaron ese y otros sectores.

“Esa mentalidad existe, ese modelo está ahí, por eso hablo de que están al acecho quieren regresar para eso. Ese es el propósito (…) Por eso tienen ahora tanta nostalgia y quieren regresar por sus fueros pero va a ser muy difícil”.

Desde el viernes Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por la alianza opositora, aclaró que en redes sociales que han sacado de contexto su propuesta.

“¡Por eso no trabajan! Los machuchones en el poder están más ocupados en sacar de contexto mis palabras que en sacar al país del hoyo. Nuestro sistema de salud está peor que nunca: no hay atención médica, no hay insumos en los hospitales y ni siquiera hay medicamentos. Dejen el discurso y pongan manos a la obra que para eso los eligieron en 2018”, indicó.