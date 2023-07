“Fox no me representa; es más, tiene rato que ni lo veo”: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, dijo que el expresidente Vicente Fox, quien la invitó a trabajar a su gobierno, no la representa.

Entrevistada en Oaxaca, la senadora panista condenó de nueva cuenta el tuit en el que el exmandatario pretendió elogiar a Xóchitl Gálvez descalificando a varios presidenciales, pero que fue criticado sobre todo por llamar “judía búlgara” a Claudia Sheinbaum.

“He condenado ese tuit de Fox donde agrede el origen de Claudia Sheinbaum. Lo voy a condenar, públicamente trátese de quien se trate. Creo que no estamos para ese tipo de declaraciones, de descalificaciones, de nadie por su origen religioso, cultural; estamos para sumar todos”, sostuvo la senadora panista.

“Yo le digo al presidente Fox que no me representa. Me invitó al gabinete, cumplí en el gabinete y hasta ahí. Es más, tiene rato que ni lo veo”, dijo en entrevista con medios.

En la conferencia de prensa en esa misma ciudad dijo que “detrás de mí no hay ningún hombre, yo si tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar y yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo".

El sábado, un día después de que Fox provocara escándalo con su tuit, Xóchitl Gálvez se deslindó en Twitter.

En el gobierno de Fox, Gálvez fue comisionada nacional para el desarrollo de los puebos indígenas.