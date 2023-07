Morena revienta la sesión de la Permanente; evita debate sobre López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Morena reventó la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente en la sede del Senado.

De acuerdo con la oposición, los legisladores del bloque mayoritario abandonaron la sesión para evitar la discusión sobre la eliminación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud.

Asimismo se les acusó de eludir la exigencia para que sea citado a comparecer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En el arranque de la sesión, al mencionar los puntos a discutir, la diputada panista Carolina Beauregard Martínez recordó que López-Gatell no se presentó a una reunión de trabajo a la que se le convocó en la Comisión de Salud, y que provocó un pronunciamiento de legisladores de oposición para exigir que comparezca.

También mencionó que en la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública se discutió un punto de acuerdo por el que se solicitaba a López-Gatell que entregara un informe con las razones fundamentadas y motivadas que lo llevaron a proponer la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas, mismo que fue votado en contra por Morena y aliados.

La senadora panista Kenia López Rabadán dedicó su primera intervención a cuestionar al funcionario.

“Hoy López-Gatell es el rostro de la muerte, como lo es Morena y este gobierno de López Obrador. Hoy México está al desamparo de las instituciones, porque ustedes decidieron que no hubiera camas, que no hubiera medicinas, que no hubiera vacunas, que no hubiera retrovirales, que no hubiera quimioterapias, que no hubiera metformina. En síntesis, que no hubiera un sistema de salud para los mexicanos”, aseveró.

Varios integrantes de los partidos afines a la Cuarta Transformación salieron en defensa de López Gatell, mientras que el diputado Manuel Alejandro Robles intervino en el debate para acusar al diputado Santiago Creel de aprovechar su cargo como presidente de la Mesa Directiva para hacer campaña por la candidatura presidencial.

Un día antes, Robles informó que presentó una denuncia contra Creel ante la FGR por ostentar de manera ilegítima la presidencia de la Cámara de Diputados

En respuesta, Creel le advirtió que lo denunciará por daño moral y aseguró que “el dinero que le voy a ganar a usted, en un daño moral, se lo voy a regresar para que el Estado mexicano no pierda”.

Antes de que legisladores de Morena fueran abandonando la sesión, la diputada Judith Celina Tanori salió en defensa del subsecretario de Salud. “Es tanto el encono contra el doctor Hugo López-Gatell, que creo que sólo hay una persona a quien atacan más que a él, y es al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

La diputada priista Sue Ellen Bernal alertó sobre la intención de Morena de concluir anticipadamente la sesión.

“Ocupo este tiempo antes de que los compañeros del oficialismo quieran reventar o terminar esta sesión para que no lleguemos al dictamen importante precisamente de esta sesión, que es el que trata el tema de López-Gatell y las normas oficiales.

“Únicamente quiero hacer notar al pueblo de México que otra vez no se tratan los temas importantes y únicamente se quiere utilizar para hacer campaña y hacer uso de esta tribuna para hablar de politiquería”.

Minutos después, el morenista Robles Gómez anunció que dejaría la sesión y le advirtió a Creel. “Yo me retiro y espero que en la siguiente sesión ya no te encuentres aquí, por favor, porque estás de candidato de Va por México, ve hacer tu campaña a Va por México, por favor”.

Mientras los morenistas iban abandonando la sesión, Kenia López les dijo: “Qué vergüenza, señores de Morena y aliados, México creyó en ustedes, les dieron 30 millones de votos y se salen del Pleno porque ya no quieren seguir debatiendo, ustedes tienen más de la mitad de los votos aquí, y no va a haber quórum porque ustedes hipócritamente se están saliendo”

La diputada panista Martha Estela Romo Cuéllar, desde su escaño reclamó: “Me parece una vergüenza lo que están haciendo a la hora de reventar la sesión, me parece una vergüenza que le echen la culpa a quien preside en este caso la sesión, porque no es real que estén reventando la sesión porque preside uno u otro, están reventando la sesión porque no quieren discutir las 34 normas oficiales que están desapareciendo.

“Morena es mayoría, puede reventar el quórum cuando quiera; cuando no quiere discutir, cuando no quiere trabajar hace esto. Que quede constancia de que son flojos y para tapar las corruptelas de los funcionarios y la ineptitud, se salen”, aseveró.

Al final solo quedaron 12 legisladores y al constatar que no había quorum, se cita a la siguiente sesión de la Comisión Permanente el próximo martes primero de agosto, a las 11:00 horas.