A pesar de la prohibición del INE, AMLO mostró dos encuestas que dan ventaja a Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No existe ningún fenómeno político que pueda implicar que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación. No hay nada”, aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y para demostrarlo infringió las medidas cautelares del INE para presentar dos encuestas que ubican a Morena con amplia ventaja en preferencia para la elección presidencial.

Dijo que espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo entiendan porque demostraría sus dichos y lo haría por única vez.

Incluso advirtió: “creo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie. Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica. Nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y somos partidarios del amor al prójimo. No nos preocupemos, vamos muy bien porque sí somos buenos, somos felices”.

El mandatario federal mostró las encuestas, para reafirmar que no existe ningún temor a nada y que no tendría ningún motivo para agredir a ningún adversario, esto como respuesta a la campaña que, afirma, hay de periodistas vinculados con Carlos Salinas de Gortari, para señalarlo como responsable en caso de que se dé un atentado contra, principalmente, Xóchitl Gálvez.

Fue insistente en asegurar que son respetuosos de los derechos de los demás, además de que son humanistas, pacifistas y políticamente no tendrían ningún motivo para agredir a nadie. Llamó a no ocuparse ni preocuparse porque el pueblo de México está muy avispado.

Como introducción agregó que no detallaría las encuestas, “porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas. Nada más voy a dar a conocer de esa encuesta una pregunta”.

Primero mostró la encuesta de Covarrubias: “Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir por qué opción votarías? Morena-Verde-PR, 49%. No lo digo yo. PAN-PRI-PRD, 19%; MC, 7%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes”.

La segunda encuesta es de Enkoll, publicada en el periódico El País de España, y de nuevo dijo: “No lo digo yo” y expuso sobre la pregunta en torno a si las elecciones para elegir presidente, cuál sería la preferencia: “Morena, preferencia bruta 54% y efectiva 60%; PAN, preferencia bruta 13, efectiva 14”.

Y cuestionó sobre los señalamientos de que él sería responsable si hay algún atentado contra los aspirantes de la oposición: “¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño?”. Y siguió con los datos: “PRI, preferencia bruta 11, efectiva 12%: MC, 5 y 5; PT, 3 y 3; PRD, 3 y 3; Verde, 2 y 3; ninguno, 5; y no sabe/ no respondió, 4%”.

El mandatario federal dijo que esa información es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón para atacar a sus adversarios.

Consideró que “es una invención producto de un coraje exacerbado porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y sus privilegios”.

Llamó a que todos se tranquilicen y se serenen, porque su gobierno va muy bien y México es ejemplo a nivel mundial en el manejo de la economía, en lo social y en cómo se enfrenta el flagelo de la violencia; también en cómo lleva sus relaciones con el exterior. “Estamos viviendo momentos interesantes, estelares, en la historia del país.

“Por eso estamos por única vez, por única ocasión puntualizando, subrayando más sobre estos asuntos públicos”, resaltó.

Esta exhibición de encuestas, aun cuando lo tiene prohibido, también la dio en respuesta a que la mayoría de los medios están en contra de su gobierno, porque, dijo, pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba al país y bombardean desde las diferentes plataformas.

“Pueden llegar a aturdir y hacer dudar, pero no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo, que es sabio, que está muy consciente, muy politizado (…) Es uno de mejores aportes de nuestra lucha, el cambio de mentalidad.”

Y lanzó una invitación: “A todo el pueblo de México, y en especial a nuestros simpatizantes, hago un llamado a no caer en ninguna provocación. Ni siquiera discutir o querer convencer a estas personas, es muy difícil porque están defendiendo privilegios que ya no tienen. Es muy difícil convencerlos. Sí es importante de que todo esto se sepa para enseñanza de los jóvenes, que se conozca cómo estaba podrido el régimen político neoliberal o neoporfirista”.

Detalló que no se debe caer en provocaciones, no pelearse ni preocuparse de más porque no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera testerearlos. “Decía yo abrazarlos y decirme así amor y paz, y decirle primo hermano sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. Sigue con Claudio X. González, con Salinas, con Fox con Calderón. Sigue con los medios de información y manipulación, sigue leyendo el Reforma, sigue empapándote de la sabiduría de los articulistas o intelectuales de Reforma y de otros medios. Vas bien”.