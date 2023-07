“La brecha de ingresos entre ricos y pobres disminuyó”, señaló el presidente López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ayer fue un día muy feliz por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que dio a conocer el Inegi, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en el decil I, dijo, el de los más pobres, pasaron de 11 mil 141 pesos en 2016 a 13 mil 411 en 2022, es decir aumentó 20.4%. “Está funcionando nuestra estrategia (…) el humanismo mexicano”.

“Estoy muy contento, como pavorreal, mucho muy contento, estaba yo esperando ese dato”, con el que consideró que se observa que “hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno, y eso no es poca cosa”.

También lo celebró porque considera que esa política económica ha dado resultados, “y no es para presumir, pero es un modelo mexicano que no se ha aplicado en otros países. Es el humanismo mexicano”.

Expuso que estos datos comprenden un periodo importante porque son casi cuatro años de gobierno, incluso con el paso de la pandemia y el periodo posterior. “Ya podemos comparar con estos resultados de que está funcionando nuestra estrategia de atender a todos y escuchar a todos, para darle preferencia a los pobres”.

El mandatario federal dijo que le llena de orgullo y satisfacción decir “que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia porque la justicia es darle más al que tiene menos. Y podemos estarlo mencionando en discursos y en lemas, en frases, pero lo de ayer es probar de cómo ha mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar de la pandemia”.

Señaló que estos datos son el resultado de una política que demuestra avances con su modelo de la economía moral, que no basta con el crecimiento económico, que es necesario, pero que lo más importante es que haya bienestar y distribución del ingreso y la riqueza.

El levantamiento de información se hizo en julio de 2022 y se muestra, como cada encuesta, un año después. “Estos son los resultados que me tienen muy contento”, y destacó algunos datos que “logramos por la política de atender primero a los pobres que, a pesar de la pandemia en el 22, sobre todo porque no pasó con el resto, mantuvo un incremento”, acompañado de la ayuda de los migrantes, con el envío de remesas.

No sucedió así con otros deciles, que casi todos resintieron los efectos de la pandemia y por el efecto de la caída de más de 8 puntos de la económica, después de la recuperación vino la encuesta.

“Y vemos cómo los más pobres de 11 mil 141 pasan a 13 mil 411. Significa un incremento de 16 al 22 de 20.4%. Del 18 al 22 de 19.9%. Del 20 al 22, ya éste es el periodo postcrisis, postpandemia con 18.3”, informó.

Agregó que “todos los deciles se incrementaron, incluso el decil de los que tienen más ingresos, aun cuando del 18 al 22 éste es el único decil que baja en cuanto a ingresos” y se refiere al de mayores ingresos, es decir que registró -2.2%, aunque en el periodo de 2020 al 2022 vuelven a tener un incremento.

“Si se dan cuenta, el promedio nacional de incremento 20-22 es 11%, pero los más pobres son los que tienen más incrementos. Lo que demuestra que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada. Ese es un extraordinario dato”, detalló.

El ingreso laboral para 10% de los hogares más pobres tuvo un incremento de 29% de 2018 a 2022, en términos reales, porque si se incluyera la inflación el incremento sería mayor.

Por programas sociales de 2018 a 2022 hubo aumento real de 24% para el 10% más pobre, en comparación con 2016 a 2018 que se redujo 17%, es decir refleja el gasto o inversión a los pobres; mientras que del 16 al 18 se redujo 17%.

De 2018 a 2022 las becas para 10% de los hogares más pobres aumentaron 187%, mientras que de 2016 al 18 se redujeron 55%, no sólo no se incrementaron si hubo una reducción. Para el siguiente decil más pobre, del 18 al 22 se incrementaron becas en 16% y de 16 a 18 disminuyeron 0.2%.

En tanto que en salarios de 2018 a 2022 el aumento para el 10% más pobre fue de 41% en términos reales, mientras que de 2016 a 2018 se redujo 5%. Para el segundo decil fue de 15% el aumento de 2018 a 2022; y sólo 3% aumentó de 2016 a 2018.

Por trabajo Independiente, para el 10% más pobre el incremento fue de 19.1% de 18 a 22, mientras que de 2016 a 18 fue de 15.4%. Para el segundo decil más pobre del 18 a 22 fue de 18.7 y de 16 a 18 en 7.4.

“La brecha de ingreso entre los más ricos y los más pobres disminuyó. Esto es la desigualdad: En 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que pobres, en el 22 se redujo a 15 veces. Que se modere la igualdad esto se ha logrado. Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016. Los ingresos de los más ricos decrecieron 13.2% en el mismo periodo (único decil con variación negativa)”, aunque después aumentó.

El mandatario federal mostró otras dos gráficas en torno al aguinaldo y reparto de utilidades, y destacó que “los programas para el bienestar permitieron que de 2018 a 2022 los adultos mayores incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 20 mil 322 pesos a 23 mil 738 pesos”.

Los últimos dos puntos se refieren a la población que se considera indígena o habla alguna lengua originaria que de 2018 a 2022 pasó de un ingreso trimestral por persona de 16 mil 905 pesos a 18 mil 428 pesos, es decir, 9 % más, en términos reales. El último punto del presidente es que “en el campo los más pobres aumentaron sus ingresos 20%”.

El mandatario federal opinó que “son de esas cosas que no se dice, que uno guarda para ver el resultado y ayer en la mañana que salió la información del Inegi empecé a revisarla y fue un día muy feliz el día de ayer, y lo quiero compartir con ustedes porque a lo mejor no se difundió lo suficiente. A veces por el sectarismo, la politiquería, no se informa sobre estas cosas que son buenas para todos porque es el bienestar de nuestro pueblo”.

Consideró que debe haber crecimiento con bienestar porque sólo progreso sin justicia puede significar retroceso, como lo fue el modelo anterior: que era “nada más para que le vaya bien a los de arriba y no se atiende a los de abajo.

Añadió que “al final ese modelo elitista, esa economía de élite termina por fracasar, como fracasó el modelo neoliberal, por eso nosotros nos deslindamos, nos apartamos, nos alejamos de ese esquema que nos llevó a una grave crisis económica y a una decadencia”.

La siguiente encuesta se levantará en julio de 2024 y se dará a conocer en julio de 2025, pero “ya para entonces yo voy a estar en Palenque, si lo permite el Creador y la naturaleza”.