Sheinbaum difunde resultados de encuestas que le dan ventaja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos semanas de que inició recorridos por el país para promocionarse rumbo a la elección interna del candidato presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum publicó los resultados de cinco encuestas en las que lidera en preferencias, hasta por 21 puntos, por encima de su más cercano contrincante, Marcelo Ebrard.

En su cuenta de Twitter, ayer por la noche mostró una tabla que tituló “Así cerramos esta semana”, en la que presenta los resultados de mediciones hechas por las siguientes firmas: De las Heras-Demotecnia, El Universal-Buendía&Márquez, El Financiero-Bloomberg, La Vanguardia-Covarrubias y Asociados y El Economista-Mitfosky (sic).

La tabla difundida por la exjefa de gobierno de la CDMX presenta, en primer lugar, los resultados de la firma De Las Heras-Demotecnia con los siguientes resultados:

Claudia Sheinbaum: 41%

Marcelo Ebrard: 20%

Adán Augusto López: 6%

Gerardo Fernández Noroña: 6%

Ricardo Monreal: 2%

Manuel Velasco: 2%

La medición de El Universal-Buendía&Márquez le da 34% de preferencias frente al 22% del excanciller Marcelo Ebrard, mientras que El Financiero-Bloomberg la coloca 28% frente al 20 por ciento de su más cercano rival.

En la encuesta de La Vanguardia-Covarrubias y Asociados la morenista está 14 puntos arriba del exjefe de gobierno, con 34% ante 20%; mientras que El Economista-Mitfosky (sic) le da 10.6 puntos de ventaja, 32.9% frente a 22.3 por ciento.

En algunas de sus asambleas informativas, Sheinbaum Pardo ha dicho que ella va arriba en las encuestas y que será la próxima coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo al 2024.

Ayer, en Mérida, Claudia Sheinbaum rechazó la declaración que hizo Marcelo Ebrard en Cuernavaca, en el sentido de que las “corcholatas están pensando en debatir”.

Al término de una asamblea informativa en Mérida, Yucatán, según Latinus, fue cuestionada por la prensa sobre los dichos del excanciller, a lo que contestó: "No, porque firmamos u acuerdo todos en donde dijimos que no iba a haber debates entre nosotros porque eso nos debilita internamente y fortalece a la oposición, entonces, todos firmamos que no iba a haber debates”.