AMLO no prevé recibir a madres buscadoras; señala que hay mucha “manipulación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no le ha quedado a deber a las madres buscadoras y aunque dijo que sí le gustaría recibirlas, no lo hace porque hay un propósito manipulador.

–¿No consideraría que su gobierno les ha quedado a deber? –se le preguntó.

–No, no, eso es lo que pueden pensar en tu revista, en Proceso, y otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales. Pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito.

Insistió en que constantemente atienden el tema: “Yo en todas las giras que hago hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, —digo, con todo respeto— como Proceso, Reforma, Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, ya todos, o sea, por lo general”.

El Ejecutivo federal consideró que “es una campaña en contra utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Entonces ofrezco disculpas por lo que estamos defendiendo”.

La denuncia de las madres buscadoras, manifestada durante todo el sexenio para que sean recibidas por el presidente, obtuvo como respuesta que todo el tiempo se les atiende por parte de la Secretaría de Gobernación.

Y aseguró que lo importante es que su gobierno ayude en la búsqueda de las personas desaparecidas y a sus familiares.

“Lo demás es politiquería, es publicidad y, es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría lamentablemente, de atacar al gobierno, de ir en contra de nosotros con todo, ¿eh?, por cualquier cosa. Es que, si le ensartas, pierdes; y si no lo ensartas, perdiste.

–Pero sería una promesa cumplida con ellas, no con los medios.

–Sí, no, pero además lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Pero si le preguntas a… ¿Cómo se le llamaba en la época de Madero a los que siempre entrevistaban? Ahora les llaman expertos, pero había una denominación, no me acuerdo. Pero le preguntas a, ¿cómo se llama el senador este farsante defensor de derechos humanos? Álvarez Icaza, pues… y así hay varios.