Morena exhorta a Creel a que pida licencia como diputado; el panista reta a que lo remuevan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló un punto de acuerdo impulsado por Morena para exhortar al diputado panista Santiago Creel a que solicite licencia como legislador y se sespare del cargo como presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, debido a su participación como precandidato presidencial del Frente Amplio por México.

Durante la discusión de este miércoles, se aprobó, en votación económica, un punto de acuerdo por el que exhorta a Creel Miranda a que solicite licencia como diputado federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y, en consecuencia, se separe del cargo como presidente de la Cámara.

? Se exhorta al legislador @SantiagoCreelM a que solicite licencia como Diputado Federal de la LXV Legislatura. — Senado de México (@senadomexicano) July 5, 2023

El panista, que el martes se inscribió en el proceso interno de la alianza integrada por PAN, PRI y PRD, aseguró que se mantendrá en su cargo e incluso retó a Morena y aliados a que convoquen a un periodo extraordinario para discutir su remoción.

“Me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados” porque he ejercido mis facultades con estricto apego a lo que se establece en la Constitución, en las Leyes Reglamentarias y en los Acuerdos Parlamentarios, afirmó Creel al hablar en contra del punto de acuerdo de la Comisión Permanente por el que se le exhorta a separarse del cargo.

“En esas funciones he cumplido estrictamente con lo que marca el Reglamento y eso no me impide ser militante opositor, ni ciudadano, ni expresar libremente mis opiniones. Nadie, nadie absolutamente nadie me puede reconvenir”, afirmó.

Puntualizó que el camino para atender el punto de acuerdo aprobado por los legisladores de Morena y sus aliados es convocar a un periodo extraordinario: “quieren discutir mi remoción, convoquen a un periodo extraordinario, atrévanse porque yo me debo al Pleno de la Cámara de Diputados”.

El debate

Al presentar el punto de acuerdo suscrito por integrantes de Morena, PVEM y PT, considerado de urgente resolución, la diputada morenista Aleida Alavez Ruiz cuestionó si es ético “venir con la piel de demócrata a defender permanencia en el cargo para ganar visibilidad en la contienda interna; están en todo el derecho de participar en el proceso interno de sus partidos y grupos políticos, pero no ostentando el cargo del que ostenta el diputado Santiago Creel”.

El también morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana argumentó que no se está pidiendo nada en contra de la persona del diputado Creel Miranda sino que se le pide “respetuosamente que actúe con ética y se respete a sí mismo” e hizo mención que legisladoras y legisladores solicitaron licencia para participar en procesos internos para la candidatura a la Presidencia del país.

Del PRD, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete subrayó que si se quiere abordar este tema se debe convocar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Por el PVEM, la diputada María del Carmen Pinete Vargas dijo que se vive un momento importante para el país y de definiciones. “En los nuevos tiempos, es conocido que quien aspira a la máxima representación del país debe separarse del cargo que ostenta, más cuando se trata de la representación de la Cámara de Diputados”.

La diputada panista Paulina Rubio Fernández puntualizó que Creel no se va a ir porque se eligió para defender la democracia, porque tiene un compromiso firme con México y porque no está cometiendo ninguna arbitrariedad.

La morenista Julieta Andrea Ramírez Padilla indicó que la oportunidad y el honor de ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fue y ha sido un desperdicio en manos de Santiago Creel; “como nunca hemos visto a un presidente ególatra, poco imparcial y que usa los recursos y los canales de comunicación oficiales de la Cámara de Diputados para posicionarse mediáticamente”.

Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, consideró que “las corcholatas llevan más de un año haciendo uso de recursos públicos para hacer campaña con cada uno de los cargos que tenían”.

Por Morena, Hamlet García Almaguer expresó que el presidente de la Mesa Directiva representa la unidad y tiene como mandato la conducción de las relaciones institucionales con los otros dos poderes, pero al abrazar un proyecto político de carácter personal, esa unidad no será posible y no podrá conducir las relaciones institucionales.

Reta a Morena

En conferencia de prena, Santiago Creel retó a Morena y a su mayoría a que propongan su destitución en el cargo, como fue solicitado en medios legislativos.

“Reto a Morena, a todos sus aliados y coaligados para que junten las dos terceras partes, convoquen a un extraordinario, citen al Pleno y discutamos de mi remoción. Atrévanse, consíganlos, no tienen los votos porque no tienen el apoyo del pueblo, de la gente”, expresó.

Creel aseguró que Morena le quiere coartar las libertades constitucionales como presidente de la Cámara de Diputados para que no continúe con el proceso de las controversias constitucionales presentadas con el fin de evitar que el presidente de la República cubriera con un manto de impunidad sus grandes obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y los tres aeropuertos, empezando por el de Tulum.

“¿Cuándo pido licencia? Eso lo decido yo y lo decidiré en la medida que estén garantizadas las acciones que he solicitado a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles? Las controversias constitucionales, las solicitudes de atención prioritaria. Lo que no quiero es que vaya a llegar alguien con la sumisión y la lacayez propia de Morena y sus aliados para retirar todas estas acciones”, aclaró.

Asimismo, aseguró que no ha utilizado un peso de recursos públicos en su promoción política, pues no tiene un solo espectacular o una sola barda pintada, ni ha hecho mítines de 50 mil o 70 mil personas, como sí lo han realizado las “corcholatas” de Morena.