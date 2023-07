Pescadores de Tamaulipas reclaman a Sheinbaum falta de apoyo del gobierno de Américo Villarreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de cooperativas pesqueras de Tampico, Tamaulipas, reprocharon a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, la falta de apoyo del gobierno de Américo Villarreal para su actividad económica y le dijeron que “la Cuarta Transformación no ha llegado a Lomas del Real”, una colonia cuyos habitantes se dedican principalmente a la pesca.

En el encuentro que tuvo la morenista esta mañana con despicaderas, pescadores y armadores de la ciudad tamaulipeca, un representante de la Sociedad Cooperativa Pesquera, le planteó que las marismas o terrenos pantanosos inundados por agua de mar les han afectado su actividad pesquera y que, por más que han solicitado apoyo a las autoridades, no la han recibido.

De plano, le dijo: “La transformación no ha llegado a Lomas del Real, nos comen el cuerpo las marismas, queremos que ya no nos dañen, le pedimos apoyo”.

Otro pescador aseguró que también les ha afectado la disminución de empresas camaroneras, pero, sobre todo, la variación en el precio del diesel, que es ocho o 10 pesos más caro que el precio que pagan los pescadores de Estados Unidos, con quien comparten el mismo mar para pescar.

“Estamos realmente desesperados, pedimos que nos puedan apoyar, somos unas 30 mil personas que dependemos de la pesca y solo tenemos seis meses de actividad”, dijo.

Una mujer que pidió el micrófono, pidió a la morenista apoyo con programas sociales para las despicaderas, armadores, pescadores, así como para los estudios de sus hijos.

Otro pescador fue más directo: “el primer problema se llama costo de combustible ante la desventaja por costos de producción… Necesitamos que den un golpe de timón de la política pesquera que se lleva en el país”.

Uno fue más específico: “Ya no hay apoyo para redes, lanchas… en el gobierno nomás nos dicen sí, pero no nos dicen cuándo… nosotros la vamos a apoyar a donde quiere llegar, pero que se trabaje para el sector pesquero, que no haya mucha burocracia. Llevamos tres años luchando por lograr nuestros permisos de pesca”.

Hubo quien hasta le sugirió crear “la secretaría de pesca y acuacultura”.

Ofrece apoyo

Luego de escuchar a los pescadores y despicaderas, Claudia Sheinbaum aseguró que “ya sabía que hay un problema en la zona y por eso quise venir aquí”.

A las menos de 100 personas que estaban en el lugar, les ofreció pensar en cómo darles seguridad social, cómo atendemos lo que requieren los pescadores. Ya me llevo mis apuntes y desde ahora empezamos a trabajar”.

Dijo que luchará porque las mujeres sean reconocidas: “a trabajo igual, salario igual, derechos sociales para todas. Y les aseguro una cosa, me los llevo en el corazón, pero también en la mente, para poder seguir trabajando”.

De paso, le envió un saludo al gobernador Américo Villarreal, con la aclaración de que “gobierno es gobierno y partido es partido”.

Sheinbaum recordó que con Tamaulipas ya lleva 14 entidades visitadas en tres semanas para promover la defensa de la Cuarta Transformación. Dijo que espera que a la quinta semana ya haya cubierto los 31 estados la Ciudad de México “para luego hacer una segunda vuelta”.

Por la tarde, la morenista encabezó una asamblea masiva en la Expo Ganadera, Recinto Ferial, donde reiteró los principios del Humanismo Mexicano promovidos por el presidente Andrés López Obrador y resaltó que ella es la única mujer entre los seis aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.