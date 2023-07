Mancera se registra como aspirante en el Frente: "debemos apostar por un movimiento"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Mancera, se registró este domingo en el proceso interno del Frente Amplio por México conformado por PRI, PAN y PRD.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado al resto de los participantes a sumar y no trabajar en la construcción de personalidades o candidaturas únicas, sino en un mismo proyecto.

“Que se siga conduciendo estrictamente en la objetividad y en la transparencia porque eso es lo que nos va dar fuerza. Reitero, no me interesa la hoguera de las vanidades; me interesa sumar, me interesa construir. Y ese es el llamado a todas y a todos, es un llamado de suma”, señaló ante el Comité Organizador.

Respecto a la postulación de la panista Xóchitl Gálvez, sostuvo que “ninguno debe de apostar solamente por su persona o por su destacada participación, por su engrandecimiento personal. Debemos apostar por un movimiento”.

Mancera estuvo acompañado por un pequeño grupo de colaboradores que le lanzaron porras y quienes portaron gorras con el nombre del aspirante y convocó a “trabajar, no en la edificación de personalidades o de un referente de candidatura único, sino en los pilares fundamentales de un movimiento que debe convocar a las y los mexicanos”.

Explicó que la naturaleza jurídica de los frentes es la suma de los partidos para construir temas de política nacional y de construcción social, por lo que hablar de gobiernos de coalición “es una luz de esperanza para los mexicanos”.

Miguel Ángel Mancera concluyó sobre los aspirantes que decidieron renunciar:

“Por diferentes motivos o razones personales decidieron aportar desde otras trincheras. Reconocerles el entusiasmo y cada uno de los mensajes que han dado. Y también reconocer a quienes continúan, a quienes siguen especialmente a las mujeres, a las personalidades que hoy están aportando”.