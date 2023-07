Porfirio Muñoz Ledo, constructor de la democratización

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Porfirio Muñoz Ledo tuvo presente una frase de Octavio Paz: "El país no se democratizará sino hasta que el PRI se parta en dos". Con esa declaración del autor de El laberinto de la soledad, el legislador leyó la oportunidad política junto a Cuauhtémoc Cárdenas y en 1987 inició el proceso de fuga de priistas con los miles de militantes que dejaron ese partido; decisión los llevaría a formar el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cárdenas y Muñoz Ledo. Fotografía: Archivo Proceso.

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega nació en la Ciudad de México en 1933 y desempeñó un papel clave en las reformas democráticas del país. Dialogaba por igual con la oposición y con el oficialismo. Fue el arquitecto que concibió muchos de los caminos que asentaron la transición hacia la democracia. En el año 2000 declinó su candidatura en favor de Vicente Fox. Ese respaldó sumó al triunfo del primer presidente emanado de la alternancia.

El camino entre Muñoz Ledo y Cárdenas no duró; separados por las intenciones de ambos de contender por la Presidencia de la República en el 2000, en la contienda por la candidatura del PRD, Muñoz Ledo dejó el partido que fundó tras denunciar que el hijo del general Cárdenas era “el dueño” de ese instituto político. La separación colocó a las cabezas más importantes de la izquierda de los últimos tiempos en proyectos totalmente distintos: Cárdenas, dentro del PRD, en su intensa búsqueda por una cuarta candidatura presidencial; y Muñoz Ledo, en el gabinete de Vicente Fox, en colaboración con el “gobierno del cambio”.

Años después, Muñoz Ledo se lamentaría:

Reprochaba "la ignorancia de Fox, el primitivismo de su gente, lo que querían era el poder, y los beneficios del poder, no la democracia".

Pero ese apoyo le valdría ser nombrado por el panista como embajador de México ante la Unión Europea; el Reino de Bélgica; Gran Ducado de Luxemburgo y Observador Permanente en el Consejo de Europa.

Dentro de la administración pública fue subsecretario de la Presidencia, asesor para Asuntos Especiales de la Presidencia, senador, presidente de la Cámara de Diputados, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A los 14 años se consagró en el arte de hablar. Fue campeón de oratoria nacional e internacional en sus tiempos de estudiante de derecho (1951-1955). Su vehemencia y capacidad para transmitir mediante la voz fue uno de sus rasgos principales. La docencia fue otro; enseñó en la Universidad de Toulouse en Francia, así como Escuela Normal Superior y con ello logró instalarse en el Colegio de México. Fue catedrático de la Universidad de Oxford.

"Como casi todos los universitarios de mi generación con vocación política, (entré) a la Facultad de Derecho de la UNAM, no necesariamente para ser abogados, sino para formarnos para la vida pública", aseguraba.

Luis Echeverría lo nombró subsecretario de la Presidencia durante su sexenio. Fue uno de sus colaboradores cercanos. Años más tarde se atrevió a interpelar al presidente Miguel de la Madrid en su último Informe de Gobierno. Supo adaptarse a cada cambio de gobierno, a cada mandatario, a cada partido.

Fue fundador de Movimiento Ciudadano Opción Nueva República, luego Muñoz Ledo se sumó al Partido del Trabajo, con el cual fue diputado federal entre 2009 y 2012.

Del PRI, al PRD y a Morena

Se fue sin romper formalmente con Morena. A pesar de sus fuertes críticas no quiso hacerlo. Desde que López Obrador llegó al poder, fue una de las principales voces que cuestionaba la actitud del gobernante. En noviembre del 2022, pidió la renuncia del presidente tras la marcha de organizaciones que salieron en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves”.

Como diputado de Morena, fue el primer presidente de la Mesa Directiva en la administración del tabasqueño. Fue él quien recibió la banda presidencial de manos de Enrique Peña Nieto en 2018 y se la entregó a López Obrador. Diálogo con Peña Nieto. Fotografía: Octavio Gómez.

El uso de la palabra

Una anécdota pinta a Muñoz Ledo de cuerpo entero. La historia se la reveló a Carmen Aristegui para su libro Transición. Conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México. Ahí relató cómo al terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante los señalamientos de corrupción escribió una crítica contra el priista.

"La presencia de Carlos Salinas de Gortari en México es una prueba fehaciente de que en este país no hay Estado de Derecho. El señor debe de estar tras las rejas, por delitos graves del orden común, por delitos contra el patrimonio de la nación". El dicho se había publicado en un diario de circulación nacional.

Días después Salinas increpó y atisbó un vislumbro de amenaza contra el legislador:

-Oiga licenciado leí lo que escribió.

-Que bueno que me lea, Carlos.

-Licenciado, no quiero molestar, no quiero acercarme, no sea que a usted le vaya a hacer daño.

-No, Carlos, usted no me va a hacer daño. Porque no soy cabra. El Chupacabras no me hace nada.