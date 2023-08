“El que me presume es él (AMLO), yo sólo me dejo querer”: Adán Augusto López

TAPACHULA, Chis. (apro).- El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, ratificó hoy su apoyo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el Poder Judicial de la Federación, pues dijo que ahora “la justicia se vende al mejor postor, a los de cuello blanco, a los poderosos”.

Al encabezar la Asamblea Informativa en Tapachula, López Hernández se declaró complacido de estar acá, “en la tierra de un chiapaneco más, de Andrés Manuel López Obrador, pues a nadie acá se le debe olvidar que Andres Manuel es también paisano de estas tierras”.

En una reiteración más de su promesa de dar continuidad a la pensión a los adultos mayores, Adán Augusto dijo que seguirá esa y las otras obras y políticas de apoyo de López Obrador.

Agregó que hay rumores de que se quieren quitar los apoyos sociales y, sin especificar el origen su aseveración, advirtió que esos rumores son falsos. “Venga quien venga, la pensión universal se queda. Porque es un derecho universal, es un derecho constitucional”.

“Una chachalaca de Guanajuato”

Luego se fue contra el expresidente Vicente Fox y lo calificó de “zángano”:

“Una chachalaca de allá de Guanajuato anda diciendo que quiere que regrese la pensión para los presidentes de la República y que desaparezcan la pensión de los adultos mayores y los programas sociales, y usa palabras que no quiero repetir acá con ustedes porque el pueblo de Chiapas es un pueblo trabajador, dedicado y honesto. El zángano se llama Vicente Fox”, indicó.

Recordó que, si bien ahora las pensiones para adultos mayores son de sólo 4 mil 800 bimestrales, aumentarán a 6 mil pesos bimestrales, 25 por ciento más, a partir de enero de 2024, año de la elección presidencial.

Enseguida el aspirante morenista volvió a su argumentación de que muchas empresas mediáticas, como Televisa, lo tienen vetado: “Pero a mí, la verdad, Televisa me vale un soberano cacahuate, a mí lo que verdaderamente me importa es entrevistarme con ustedes. Y lo estamos haciendo con estas asambleas informativas”. "Más de 10 mil nos acompañaron en la asamblea informativa de Tapachula", dijo el exsecretario de Gobernación en su cuenta de Twitter. /Foto: Twitter @adan_augusto

El “consentido” de AMLO

“Cuando me dicen que soy el consentido del presidente, les digo que no, que el consentido del presidente es el pueblo de México”, aseveró.

Eso sí, enfatizó en que ambos son tabasqueños y que el presidente lo nombró secretario de Gobernación luego de haber recorrido con él el país. “¿A poco querían ustedes que nombrara a Santiago Creel o a Alito Moreno?”.

Luego señaló que hay quienes dicen que él presume de ser hermano del presidente, pero aclaró que no es él, sino el propio presidente el que lo presume como hermano. Y recordó que así lo hizo cuando lo presentó como secretario de Gobernación. “El que me presume es él, yo sólo me dejo querer”.

“Lo que sí es cierto, y eso sí lo presumo, es que conozco el país, conozco y quiero al pueblo de México, porque él (López Obrador) me lo enseñó. Yo sí puedo decir que he recorrido el país junto a él. Muchos años luchando juntos. Nada más que yo todo lo que soy, he sido y lo que sé de política se lo debo a él.

“He sido diputado local, diputado federal, senador, gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación, pero mi orgullo es que mi maestro se llama Andrés Manuel López Obrador”, añadió López Hernández.

Y agregó: “Al maestro se le debe respeto, gratitud, reconocimiento, admiración y, sobre todo, lealtad. Y acá se los digo: acá vamos a estar siempre leales acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador”. “El año próximo se acabará la injusticia, pues habrá una Suprema Corte justa”, vaticinó el precandidato. /Foto: Twitter @adan_augusto

Lo que viene, según Adán Augusto

Mencionó que el año que viene es definitorio, porque todavía hay un pendiente en el país: “El año próximo se van a transformar, se van a cambiar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ya basta de tanta injusticia en México. Porque hoy la justicia se vende al mejor postor, porque la justicia se vende al que la paga, al delincuente de cuello blanco, al poderoso”.

Invitó a todos a respaldar la iniciativa el presidente, y prometió que “el año próximo se acabará la injusticia, pues habrá una Suprema Corte justa”.

En el acto estuvieron presentes Marden Camacho y Jesús Dominguez Castellanos, dos de los operadores políticos del presidente. También estuvieron la alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina, y alcaldes de la región, así como diputados locales.

Adán Augusto seguirá su recorrido por Villaflores este martes. El miércoles estará en San Cristóbal de Las Casas, luego se irá a Ocosingo y posteriormente a Palenque, donde cerrará su segunda visita a Chiapas como delegado nacional de Morena que busca ser el Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.