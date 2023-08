“Alito” Moreno suena para presidir la Cámara de Diputados, admite Ignacio Mier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro “Alito” Moreno es uno de los nombres que suena para la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.

En entrevista con medios afirmó que las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura se elegirán por acuerdos de los grupos parlamentarios

En ese contexto, el actual presidente de la Jucopo afirmó que la fracción de Morena no realizará ningún juicio sin antes conocer la propuesta del Grupo Parlamentario del PRI, a quien corresponde presidir la Mesa Directiva.

“Esa decisión tiene varias aristas, porque no solamente se renueva la Mesa Directiva, sino que también habrá relevo en la Junta de Coordinación Política, así como en el Comité de Administración. Yo no quisiera anticipar ningún juicio en tanto no conozco el nombre; sería especular”.

A Mier se le indicó que algunos grupos de Morena se oponen a la posibilidad de que Alito encabece la Cámara.

“Esto todavía falta, hay agua que falta por correr por debajo del puente, hay que esperar”, respondió.

“Debemos llegar a un acuerdo. Lo hicimos en estos dos años y mi chamba es precisamente eso, como coordinador de la mayoría, pues hablar con mis compañeros, dar motivos, una vez que nos presente el PRI su propuesta”, sostuvo en declaraciones en el Senado de la República, en el contexto de la Comisión Permanente.

.@alitomorenoc y @caroviggiano suenan para presidente de la mesa directiva en la @Mx_Diputados@NachoMierV señaló que aún falta tiempo para decidir quién será el próximo presidente de la Cámara Baja, y aunque el @PRI_Nacional aún no ha hecho ninguna propuesta, ya suenan algunos… pic.twitter.com/ZIbGgmhTL4 — Político MX (@politicomx) August 15, 2023

–Suena mucho Carolina Viggiano –se le preguntó a Mier.

–Pues ya me acaban de decir que también Alejandro Moreno, hay que esperarnos tantito –respondió sonriendo el coordinador morenista.