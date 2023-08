Epigmenio Ibarra llama “infames” a quienes dicen que AMLO contó un chiste sobre caso Lagos de Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El productor Epigmenio Ibarra, calificó como “infames” a quienes publicaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un chiste sobre los cinco jóvenes de entre 19 y 22 años desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Infames todos los que, como el Reforma, López Dóriga y otras y otros dicen que AMLO hizo un chiste cuando le preguntaron sobre los jóvenes desaparecidos. Eso es falso. La mañanera había terminado, no se escuchó a nadie preguntar sobre ese crimen atroz”, escribió en la red social X.

En la conferencia de este martes, al presidente López Obrador se le insistió en el planteamiento de la desaparición y asesinato de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco y al asegurar que no escuchaba contó lo que, dijo, es la anécdota de un amigo.

El mandatario puso la canción de “La Muralla” y al concluir se le preguntó sobre los cinco jóvenes en Jalisco que desaparecieron y fueron asesinados.

Continuó con un: “Esa la tiene también Chico ché, Chico Ché la canta, bueno ya, ¿Eugenia también? Ah sí sí. Vámonos a desayunar ya ya ya” y entre los planteamientos de la prensa el mandatario agregó: “Están aquí unos compañeros de Argentina si vienen mañana les damos posibilidad”.

En medio de la insistencia sobre el tema de violencia en Jalisco y con ademanes de que no escuchaba, enseguida dijo: “Me decía un amigo que decía su esposa -Que me des 200 pesos para ir al mercado… -No oigo, por acá, por el otro (oído)… -Que me des 500 pesos para ir al mercado -Mejor los 200’… bueno, adiós”.

Un asistente a la conferencia le pidió una felicitación por el aniversario de un medio del sureste y ante ese planteamiento sí se detuvo un momento, aún mientras daba esa declaración se le pidió al presidente información sobre el caso de los cinco jóvenes, pero no respondió.