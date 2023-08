Es mentira que AMLO se negara a contestar sobre Lagos de Moreno: Ramírez Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a contestar preguntas sobre la desaparición de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco.

“Es mentira que el pdte. @lopezobrador_ se negó a contestar una pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jal”, publicó en la red social X.

Agregó que “la sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al mandatario. No somos iguales. Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación”.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, representantes de la prensa lanzaron el cuestionamiento de lo sucedido con la desaparición de los jóvenes, entre otros planteamientos, pero en su mayoría sobre el caso de Jalisco.

Ante la insistencia el mandatario federal expuso una “anécdota”.

“Me decía un amigo que decía su esposa -Que me des 200 pesos para ir al mercado... -No oigo, por acá, por el otro (oído)... -Que me des 500 pesos para ir al mercado -Mejor los 200’... bueno, adiós”.

Al caminar hacia la salida del salón Tesorería un asistente a la conferencia le pidió que enviara una felicitación por el aniversario de un medio del sureste y ante ese planteamiento sí se detuvo un momento, aún mientras daba esa declaración se le pidió al presidente información sobre el caso de los cinco jóvenes, pero no respondió.