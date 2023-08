Acción Nacional cierra filas con Xóchitl Gálvez: Marko Cortés (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, agradeció la declinación de Santiago Creel en favor de Xóchitl Galvez y pidió que se apoye a esta última para que sea la candidata presidencial del Frente Amplio por México.

Señaló que la decisión de Creel “demuestra su estatura política y su profundo amor por México”.

El dirigente hizo un llamado a las estructuras de su partido a cerrar filas en torno a Xóchitl Gálvez.

“Querido Santiago, Acción Nacional agradece y valora tu generosidad, reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales.

“Tu actuación sin duda es digna de un buen ejemplo, para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xóchilt Gálvez, que siendo honestos, más allá de las militancias partidistas, es quien la gente nos está pidiendo en las calles, en las plazas, los mercados y las redes sociales, Xóchitl es quien más ha crecido en la opinión pública en las últimas siete semanas”, argumentó en un mensaje en redes sociales.

El panista destacó el crecimiento en popularidad que Xóchitl Gálvez ha tenido y aseguró que esto ha generado preocupación en el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Saben que con ella sí les vamos a ganar la Presidencia de la República, es por eso que la atacan, por eso la difaman, porque saben que con ella no van a poder negociar una derrota, saben que a ella no la van a poder amenazar, ni someter”.

Marko Cortés mando un mensaje a la senadora agradeciendo su participación.

“Querida Xóchitl, gracias por traer ánimo y esperanza a quienes vemos que las cosas en México van de mal en peor, has refrescado el quehacer político en México, has animado a los que ya no creían y no participaban. La gente ya no quiere más de lo mismo, contigo importantes grupos de la sociedad civil han vuelto a creer, soñar y activarse para lograr un cambio positivo para México”, manifestó en su mensaje.

Insistió en pedir el apoyo a la senadora hidalguense, manifestando su confianza de que con su candidatura el Frente opositor tiene posibilidades de ganar en 2024.

“Acción Nacional cierra filas con Xóchitl Gálvez, seguros de que en breve será la responsable del Frente más Amplio por México. Seguros de que tendrá la habilidad de sumar y construir con todos aquellos que piensan distinto, pero que quieren como nosotros que las cosas realmente cambien en nuestro país, que quieren frenar la destrucción y recuperar el Estado de Derecho para crecer y salir adelante”, enfatizó.