AMLO llama “predilecta de la oligarquía” a Xóchitl Gálvez y denuncia cobertura inequitativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nuevo y sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Xóchitl Gálvez ahora como “la predilecta de la oligarquía”, al quejarse de que no hay equilibro en la cobertura de los medios de comunicación entre la oposición y Morena.

“Trato de explicar el tema no personalizando porque además ya no puedo hablar de quien ahora es la predilecta de la oligarquía, no puedo hablar de eso”.

“Puedo decir que los medios convencionales, independientemente de los espectaculares, le dan más espacio al bloque conservador que a quienes buscan continuar con la transformación. Tengo las pruebas”, aseguró.

Al mostrar la gráfica en la que midieron los porcentajes de cobertura de temas a favor o en contra de su movimiento que son más, afirmó que “todo eso que está sucediendo es con miras a que no continúe la transformación porque los que se han dedicado a saquear, a robar. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”.

Dijo que el hecho de que haya más menciones en contra de su gobierno, “ya ni siquiera es nota porque ya sabemos que todo lo que hablan es en contra de nosotros (…) Porque ya no recibe la publicidad que se les entregaba antes muchísimo dinero”.

Expuso que el problema no son los periodistas ni los más famosos, ni directivos, sino los dueños de los medios “que tienen estas empresas muy lucrativas encubiertas como medios de comunicación (...) Pero como vamos a seguir ejerciendo el derecho de réplica vamos a poder estar aclarando, aclarando y contestando calumnias, mentiras”.