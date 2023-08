Legisladores de la 4T llaman a la unidad: “los adversarios no están en el movimiento”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores federales de Morena y aliados hicieron un llamado a la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación.

Este pronunciamiento se dio a conocer luego de que un grupo de legisladores afines al aspirante presidencial Marcelo Ebrard anunciaran que preparan denuncias por el uso de programas sociales federales en favor de su rival Claudia Sheinbaum.

En un desplegado publicado en redes sociales, decenas de senadores y diputados federales de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social sostienen que “los adversarios no están en el movimiento” y llaman a la unidad.

“Nuestro movimiento se encuentra en un proceso para definir quién será la Coordinadora o Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación”, refieren en alusión al proceso interno para designar al candidato presidencial.

“Estamos en un proceso ordenado, con reglas claras que todas y todos aceptaron, pero que se distingue sobre todo por la extraordinaria participación de nuestros simpatizantes y militantes.

“Por todo ello, juntas y juntos debemos abonar a la unidad de nuestro movimiento, porque en ella radica buena parte de nuestra fuerza y esencia.

“Los adversarios no están en el movimiento; nosotros somos compañeras y compañeros que buscamos el mismo fin: continuar y avanzar la 4T para sequir construvendo un México mejor para todas y todos”, señala el pronunciamiento.

“Por eso, las y los legisladores del movimiento, más allá de nuestras afinidades con alguna o algún compañero que está en la contienda interna, tenemos la responsabilidad mayúscula de abonar a la unidad.

“No nos equivoquemos en este momento crucial. El respaldo al movimiento, al Presidente y al proyecto de nación es amplio, es sólido y sobre todo es de la gran mayoría del pueblo de México; la consolidación de la 4T se logrará con unidad y respeto.

“Estamos convencidos que todas y todos mantendremos la unidad en estos importantes momentos, abonando así a la continuidad y al crecimiento de la 4T en todos los rincones de México. No Mentir, No Robar, No traicionar al pueblo de México”, concluye el pronunciamiento.