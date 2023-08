Aprueban dictamen para evitar “doble Congreso” en 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en comisiones un dictamen que evita que haya un “doble Congreso” o empalme de legislaturas en 2024.

La reforma política de 2014, que estableció adelantar al 1 de octubre la toma de posesión del próximo presidente de la República, también incluyó la disposición de instalar el Congreso de la Unión el 1 de agosto.

De esta forma, en agosto de 2024 habría “dos Congresos” al mismo tiempo, debido a que la legislatura LXV concluye el 31 de agosto y la LXVI comenzaría el primer día de ese mes.

Para evitarlo, los presidentes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, los morenistas Ignacio Mier Velazco y Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente, suscribieron una iniciativa de reforma constitucional.

La propuesta reforma el artículo 65 de la Constitución para establecer que será el 1 de septiembre la fecha de instalación del Congreso General y no, como lo señala actualmente la Carta Magna, de iniciar el 1 de agosto.

Este martes, la Cámara de Diputados informó en un comunicado que la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, aprobó con 33 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, el proyecto de dictamen que modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política.

Dicho ordenamiento establece: el Congreso se reunirá a partir del 1º de septiembre de cada año para celebrar un Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, y a partir del 1º de febrero para celebrar un Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.

En los transitorios señala que la duración en el cargo de las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión se computará a partir del 1º de septiembre de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Mientras que la duración en el cargo de las senadoras y los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1º de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXVI Legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, computados a partir del 1º de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.

En tanto que, las y los senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, computados a partir del 1º de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030.

Durante la reunión se autorizó trabajar en conferencia con senadoras y senadores este tema, luego de que la Jucopo de la Cámara de Diputados dio permiso a la Comisión de Puntos Constitucionales.

“Irregularidad curiosa e inexplicable”

Robledo Ruiz precisó que el dictamen no se trata de una reforma electoral, no afecta a ningún contendiente del futuro proceso electoral, no interfiere con ventaja o desventaja y tampoco hay afectación presupuestal.

Agregó que la diferencia de ingreso en funciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no alteran las facultades de ningún poder y sí se corrige una “irregularidad curiosa e inexplicable”.

La morenista Susana Prieto Terrazas argumentó que con la reforma se acotaría la posibilidad del actual presidente de la República para presentar iniciativas preferentes durante un mes. “Sería un error aprobar una iniciativa así”, sostuvo.

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell mencionó que el actual texto implica que en agosto haya dos legislaturas simultaneas y que más allá del conflicto presupuestal es la imposibilidad de sesionar; por ello, se debe dar solución, con el establecimiento, que será el 31 de agosto, el último día de la LXV Legislatura. “No solo resuelve el problema hoy sino a futuro”.

El senador panista Damián Zepeda Vidales aplaudió este diálogo en conferencia para que el tema avance positivamente en ambas cámaras; “lo vemos positivo por el problema de dualidad de tiempos que tenemos en las legislaturas y la forma más sencilla de resolver y menos invasiva es la opción que vemos para permitir concluir y empezar en tiempos”. Pidió a la Comisión, de cara a la conclusión de la LXV Legislatura, avanzar en los temas pendientes.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora sin partido, se manifestó a favor del dictamen. “Es un tema que por error se transcribió en la reforma de 2014. No me parece que haya lugar al supuesto de dos congresos que sesionan al mismo tiempo ni que se reduce el tiempo de quienes fuimos electos”.