Ignacio Mier arremete contra Norma Piña y califica su mensaje de “mafioso”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, calificó de “una afrenta” para el pueblo y el Poder Legislativo la sesión solemne en la que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, dio a conocer el proyecto de presupuesto 2024 para el Poder Judicial de la Federación.

El PJF solicitó a la Cámara de Diputados un incremento de 4 por ciento respecto del presupuesto que ejerció este año, que fue de 78 mil 544 millones de pesos.

En sesión solemne conjunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral (TEPJF), la ministra Norma Piña defendió la propuesta ante el amago de Morena de aplicar un recorte.

“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad sino que nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, dijo Piña.

En conferencia de prensa en San Lázaro, Mier consideró que el acto solemne referido no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial.

“Es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones de dicho poder me parece un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas”, afirmó en la conferencia de prensa.

“Parecería que la intención de la presidenta de la Suprema Corte es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se le autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan no habrá justicia en México; es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares”, añadió Mier Velazco.

“¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al Legislativo? ¿De que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los Poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda México y la ciudad es mesura por parte del Poder Judicial, que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales, en plena ebullición electoral?”, aseveró.

“Sobre todo no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

En su conferencia citó parte del mensaje de Piña, quien solicitó 84 mil 794 millones de pesos, con el fin, refirió textualmente de “garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática.

“¿Quiere decir que si no aprobamos en sus términos su presupuesto no va a haber una estabilidad en México, no va a haber una transmisión pacífica del poder?”, cuestionó.

“La citaremos para que nos explique su presupuesto”

Mier Velazco reiteró que ha invitado en varias ocasiones a la presidenta de la SCJN a la Cámara de Diputados y no ha querido venir, por lo que “ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto, y sobre todo, lo que nos cuestan los sobre salarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México”.

Asimismo, hizo un llamado a los jueces del país a tener un debate de ideas para así definir su presupuesto “y no al revés, a través de mensajes de sesiones que tienen todo de mafioso y nada de solemne”

Recordó que de 2007 a la fecha el Poder Judicial ha tenido un incremento mayúsculo en su presupuesto; sin embargo, apuntó que “la impartición de justicia pronta expedita y gratuita deja mucho que desear, ya que sólo ha resuelto 2 por ciento de sentencias del total de los asuntos que tiene en su poder”.

Recordó que el paquete económico se va a presentar hasta el día 8 de septiembre y el presupuesto empieza su discusión a más tardar el primero de noviembre, una vez que el Senado de la República apruebe la Ley de Ingresos.

“Por eso creo que estuvo mal orientada y que se puede rectificar y que podemos ir confeccionando por aproximaciones sucesivas un acuerdo entre poderes”, aseveró.

Rechazó que se busque asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial, “no es nuestra intención, por eso me sorprendió el mensaje, parecería que es al revés”.

“Confiamos y deseamos un Poder Judicial fuerte e independiente, pero hacemos un llamado a los jueces del país a que tengamos un debate de ideas y de ahí se defina su presupuesto y no al revés, a través de mensajes de sesiones que tienen todo de mafioso y nada de solemne”, dijo al concluir su mensaje.

“A lo mejor yo me malviajé”

En la sesión de preguntas, Mier dijo que no podía permanecer impávido frente a la acusación de que se pretende asfixiar al Poder Judicial.

“Así no, con amenazas no, queriendo violentar, poniendo como espada de Damocles al Tribunal Federal Electoral en procesos electorales para condicionar la decisión libre, constitucional que tiene un legislador, no. En el respeto sí, en el diálogo también”, sostuvo y luego matizó:

“Y además yo soy amante del amor y paz, si algo me caracteriza, es el diálogo. O sea, yo no necesito, como coordinador de la mayoría, ni el Congreso mexicano, ni la Cámara de Diputados, un trato de esa naturaleza que violenta las formas”, añadió.

–¿Son mafiosos? –se le preguntó al legislador.

“Pues es que dicen que cuando te mandan un mensaje siciliano, pues es un mensaje mafioso. Los mensajes sicilianos son mensajes mafiosos. Espero que no sea así, que mañana haya una rectificación de hechos, eso también es una posibilidad, ¿no?

“A lo mejor yo me malviajé, pero no, por lo que puedo leer acá, en estas tres hojas, si hubiera sido otra la razón ‘oye, te invito un café, vamos a platicar, ¿qué te parece, mi hermano, si platicamos esto?’”, respondió.

Al final buscó dijo: “Aquí está la mano franca, que vengan a la Cámara a platicar para que no tengamos este tipo de mensajes”, finalizó.