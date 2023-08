“Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta”: esto dijo AMLO de la posible declinación de Paredes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia mañanera que el proceso interno para designar candidatura presidencial del Frente Amplio por México va a quedar “mocho” si declina la senadora priista Beatriz Paredes.

“Imagínense, que el presidente de un partido diga: ‘Ya no, ya hazte a un lado’. Y que salgan otros del mismo partido a decir: ‘No, no, no te hagas a un lado. Beatriz aguanta, el pueblo se levanta’”, dijo el mandatario en alusión a las recientes declaraciones del líder priista Alejandro “Alito” Moreno, quien reconoció que Paredes no va adelante en las encuestas y anunció un pronunciamiento para este miércoles.

“Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘Ni modo, no salistes’; o como decía don Adolfo Ruiz Cortines: ‘Ni modo, perdimos’”, dijo López Obrador.

“Beatriz aguanta, el pueblo se levanta”, AMLO manda porra a @BeatrizParedes en medio de su posible declinación



Dice que el proceso del #FrenteAmplioPorMéxico quedará "mocho" pic.twitter.com/Gr1UUk99GU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 30, 2023

Incluso comparó lo que pasa en la coalición opositora con el emblema del “águila mocha” del gobierno de Vicente Fox.

“Porque resulta que, como el águila mocha, ¿se acuerdan? Que cuando llegó la derecha a la Presidencia le quitaron el plumaje al águila y, bueno, sacaron de Los Pinos a Benito Juárez, terminó en la corte Benito Juárez, que lo llevaron a Gobernación, entonces de Gobernación lo pasaron a la corte; no lo querían. Igual el escudo, era un águila mocha. Pues ahora resulta que el proceso va a quedar mocho, porque si no lo terminan… Se supone que se tenían que seguir una serie de pasos, ¿no?, hasta el final, pero no los van a concluir”, ironizó.

Luego presumió que desde hace semanas había revelado que Xóchitl Gálvez sería la abanderada del bloque opositor.

“¡Cómo creen que yo voy a perder la apuesta! Todavía, ¿eh?, si quieren. No, eso ya está planchado, pero desde hace… Se los dije, aquí se los dije, ¿desde hace cuánto? Dos meses. Pero todavía ahí andan”.

“No, el asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora decline, no quieren ningún riesgo, es que ahí hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió?

“No, no me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, mucho, mucho, mucho muy burdos, son predecibles, o sea, a leguas se les identifica y se les ve”, señaló el mandatario, quien enfiló de nuevo sus críticas al empresario Claudio X. González, impulsor de la alianza opositora.

“Además, la política es un oficio. ¿Qué sabe de política, que es un noble oficio…? Es como el periodismo. Pongan a hacer lo que ustedes hacen a Claudio X. González, o sea, con todo respeto.

“¿Cómo le van a dar la conducción de un proceso político a quién no tiene conocimiento? Esto no es de gerentes. Y vaya que le ayudan todos”, aseveró López Obrador.

Consideró que hasta los mismos militantes de los partidos del bloque conservador deberían de cuando menos informarse que ellos no son tomados en cuenta, ni tienen que ver nada, “sino que son los de arriba los que deciden, completamente antidemocrático”.

“Lo mismo que hacían con el Movimiento Ciudadano. Y dice alguien ahí: ‘No, es que Andrés Manuel quiere poner al candidato’. No, qué me va a importar a mí, son libres. Lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso. Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse, y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado si me estoy dando cuenta”, añadió.

“Y no me importa quién quede. Sí dije quién iba a quedar del bloque conservador porque pues ¡cómo voy a permitir que engañen a la gente!

“Entonces, ¿el presidente está de florero y, aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa, mentirosa, falsa, se tiene que callar? No, vamos a ejercer nuestra libertad todos y vamos a expresarnos.

“Ah, y si me equivocara, pues entonces, sí. Pero ¿ustedes creen que me voy a equivocar? No, no, todo está planchado ya”, remarcó el Ejecutivo.