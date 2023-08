Es posible presidir la Cámara y al mismo tiempo ser líder del PRI, asegura “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— “Siempre todo es posible”, respondió Alejandro Moreno Cárdenas cuando se le preguntó si podría presidir la Cámara de Diputados al mismo tiempo que es líder nacional del PRI.

–Diputado, ¿ve posible dirigir un partido y al mismo tiempo uno de los poderes? –se le preguntó a “Alito” en la Cámara de Diputados.

–Yo siempre les diría para que ahí no se genere suspicacia que siempre todo es posible, haciéndolo con inteligencia, con capacidad, con compromiso, con el dinamismo que tenemos –respondió el exgobernador de Campeche.

Moreno consideró que él es una persona responsable con experiencia y capacidad que ha sido tres veces diputado federal, senador, gobernador, presidente del PRI, “pero para mí, primero está México, primero está el respeto a las instituciones, a la democracia, al equilibrio de Poderes, a pensar en el país”.

Un día antes, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, denunció que el líder morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, está impulsando que “Alito” sea el nuevo presidente de la Mesa Directiva.

El líder tricolor aseguró en la entrevista que el Grupo Parlamentario del PRI buscará construir acuerdos con el más amplio consenso entre este miércoles y el jueves para definir quién será el o la próxima presidenta de la Cámara de Diputados.

“La propuesta corresponde en este tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura al PRI, pues nosotros entre las y los legisladores vamos a definir y lo vamos a hacer en el transcurso del día de hoy y el día de mañana, porque se está dialogando con todos y se tiene que construir, consensar, sumar y obviamente no puede haber duda que el PRI es un partido que tiene mujeres y hombres institucionales, responsables, con experiencia, preparados para llevar uno de los Poderes de la Unión”, señaló en en el marco de la reunión de la Comisión de Gobernación y Población, la cual preside.

Aseveró que en el grupo parlamentario “hay 68 legisladores comprometidos, mujeres y hombres que cualquiera de ellos puede encabezar la Mesa Directiva. Tenemos que ser respetuosos, vamos a trabajar, estamos dialogando y el PRI, como ustedes saben, vamos a ir en una sola propuesta, cerramos filas y se presenta la propuesta consensada, construida entre nosotros y posteriormente el gran trabajo que ha hecho el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, es dialogar con todas las fuerzas políticas para encontrar un acuerdo. Eso es importante”.

A la pregunta de si buscará él presidir la Mesa Directiva, Moreno Cárdenas respondió que el reto más importante es fortalecer el sistema político, la democracia y las instituciones, por lo que su responsabilidad es valorar qué es lo que más le conviene al país, al ejercicio democrático y al partido.

Por ello, insistió en que estos días valorarán la propuesta que construya y genere consenso porque el país demanda responsabilidad, certeza, seriedad, institucionalidad y compromiso.

Subrayó que para encabezar el Poder Legislativo se requiere experiencia, conocimiento y compromiso por México, así como carácter para tomar las decisiones con autonomía y en independencia y construir acuerdos.

El también diputado federal aseveró que los temas del Congreso de la Unión tienen que estar representados en la institucionalidad, en el respeto y en el trabajo en conjunto, por lo que pidió no trasladar la competencia electoral al Congreso.

“Aquí no se hace política a gritos y a sombrerazos. Aquí hay que pensar en las instituciones, en que la Cámara, el Poder Legislativo es un Poder, es uno de los Tres Poderes de la Unión, tiene que estar representado en la institucionalidad, en el respeto, en el trabajo en conjunto, y la competencia electoral está ahí afuera, no pretender trasladar la competencia electoral al Congreso, porque eso no le ayuda a México”, dijo.