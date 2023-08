“Sería una puñalada”: Layda Sansores truena contra Ignacio Mier por apoyar a “Alito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche, acusó al coordinador de su partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, de dar una “puñalada” a Campeche al impulsar que el líder nacional priista Alejandro “Alito” Moreno sea el nuevo presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

“Esto no se vale, es directamente contra Campeche, así lo sentimos, para nosotros es una puñalada, para ti es solamente una jugada política”, acusó Sansores en su programa semanal Martes del Jaguar, en el que ha difundido numerosas conversaciones filtradas de Moreno, quien fue su antecesor en la gubernatura de Campeche.

“Hoy me entero que hay por los pasillos (de la Cámara) una inconformidad de los compañeros diputados que está exigiéndole él que voten para que el próximo presidente de la Cámara de Diputados en el mes de septiembre sea una gente del PRI, que le tocaría al PRI, porque se van turnando, pero quiere que sea Alito Moreno”, acusó Sansores.

“Entonces claro, eso no es posible. Sería totalmente una puñalada. Para él es una jugada política. Yo no sé qué busca. Pero Ignacio, esto no se vale”, señaló.

La gobernadora cuestionó al coordinador morenista que “empodere” al también integrante de la bancada tricolor justo en el año que habrá elecciones.

“Lo vas a empoderar, pero además durante un año cuando son las elecciones… Ya no hay dinero en el PRI, porque ya ni hay PRI, y ya no tienen de dónde sacar, pero en la Cámara de Diputados hay mucho dinero que no se fiscaliza”, advirtió.

“Lo vuelve a resucitar de las cenizas, ¿qué es eso? No puede ser. Yo creo que ya hemos llegado al límite”, consideró Layda Sansores..

Insistió en su llamado al coordinador morenista: “que no nos lastime de esa manera”.

Se preguntó “qué pócimas les da a beber” el líder nacional priista “que todos caen rendidos a sus pies”.

Y remarcó: “Ignacio, es una vergüenza verte besándole los pies a este señor. ¿Qué te dio? ¿Te está dando dinero anticipado para tu campaña? Porque sabemos que quiere ser candidato al gobierno de su estado. Pero no así.

“¿Tienes algún jefe, yo te pregunto Ignacio, que te está dando instrucciones, algún jefe que te dice qué es lo que tienes que hacer? ¿Hay compromisos previos? ¿Qué le deben a Alejandro? A mí que me digan porque esto no es normal, ya esto me huele… me apesta”, insistió en su programa.

Respuesta de Ignacio Mier

El aún presidente de la Junta de Coordinación Política respondió a Sansores desde sus redes sociales.

Mier aclaró que el PRI puede proponer a quien guste pues la ley se lo permite, pero “falta que nuestra mayoría lo avale”, sostuvo.

“Muy querida y estimada @LaydaSansores, entiendo tus sentimientos. Eres una persona experimentada y sabes que la política no se hace por comentarios en los pasillos”, dijo el legislador a la mandataria morenista.

“El PRI puede proponer a quien guste, la ley se lo permite; como he dicho públicamente, falta que nuestra mayoría lo avale.

“Te sugiero cuidemos la unidad de nuestro movimiento y que cada quien, desde nuestras responsabilidades, demostremos congruencia y consistencia”, dijo el coordinador parlamentario.