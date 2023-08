Xóchitl Gálvez, como luchadora enmascarada, se sube al ring en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Cívico Nacional, se subió este viernes al ring, para “dar la pelea contra Inseguridad Infernal, Violencia Demoledora, Fuerza Machista y Demonio Corrupto”.

En su cuenta de Twitter, la panista publicó un video en el que se muestra con una máscara de lucha libre y sube al ring para enfrentarse con diferentes luchadores.

“¡Agárrense! Acá no le sacamos”

La publicación hace alusión a la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en “violencia política de género” contra la senadora.

Lista dando la pelea contra inseguridad infernal, violencia demoledora, fuerza machista y demonio corrupto. uD83DuDCA5



¡Agárrense! Acá no le sacamos. uD83DuDCAAuD83CuDFFC#XóchitlVa pic.twitter.com/meu8A29RTI — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 4, 2023

Además, los consejeros del INE, Claudia Zavala, Rita Bell López y Jorge Montaño aprobaron por unanimidad como medida cautelar detener la difusión de las mañaneras de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, para lo cual dieron un plazo de 12 horas, y solicitaron al presidente abstenerse de atacar a Gálvez Ruiz.

Sin embargo, López Obrador, en la última conferencia mañanera de esta semana, cuestionó: “¿Dónde está la violencia? Esto es política, y es lo más legal que puede haber; la política es, si no un arte, si no una ciencia, es un oficio”.

Reacciones encontradas

Las reacciones de los usuarios de Twitter ante el video de la luchadora Gálvez Ruiz fueron polarizadas, pues mientras algunos aplaudieron su sentido del humor, otros consideraron “innecesarias” esas actitudes y las tacharon de “poco serias”.

El usuario @Samuellco opinó: “Así México nunca se la tomará en serio”.

Así, a México nunca se le tomará en serio. — Samuellco (@Samuellco) August 4, 2023

Paloma, con el usuario @palomapert1, pidió: “¡No hay necesidad de hacer esas cosas! Por favor”.

No hay necesidad de hacer esas cosas! Por favor uD83DuDE4FuD83CuDFFB — Paloma #LigadeGuerreros (@palomapert1) August 5, 2023

Por su lado, @futuro_best expuso:

“Pues este video no me parece que aporte mucho, pero bueno, sí me hizo gracia”.

Pues este video no me parece que aporte mucho pero bueno si me hizo gracia — Mejor Futuro / The Best Reallity (@futuro_best) August 5, 2023

Luis Carlos, con el usuario @LuisCarLizaola, incluso defendió: “¡La seriedad, los principios y sobre todo la capacidad, no están peleados con la buena ondez, la diversión y la alegría! Relájense y diviértanse, también se vale!”.