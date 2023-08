Creel propone auditoría a la recolección de firmas del Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado panista Santiago Creel Miranda propuso que se haga una auditoría a las firmas que se están recabando en la plataforma del Frente Amplio por México dentro del proceso para definir la candidatura presidencial.

Lo anterior, ante los cuestionamientos de la senadora de su partido Xóchitl Gálvez, quien expuso su preocupación sobre el proceso de recolección de apoyos, al hacer notar que que hay una captura masiva de apoyos y que hay personajes que tienen ya cien mil firmas sin haber pisado las calles buscándolas.

“Creo que debe hacerse una auditoría, pero una auditoría sin nombre y apellido, para todos nosotros, incluyéndome, para mis registros, de tal manera que exista la plena transparencia, la plena rendición de cuentas y ver efectivamente si los registros que hemos podido recabar cumplen con la normatividad que estableció el comité técnico”, expuso el también presidente de la Cámara de Diputados en una conferencia de prensa en Veracruz.

“Debe hacerse una buena auditoría pero que no sea una auditoría que se politice en contra o en favor de alguien”, añadió Creel, quien aseguró que en cuanto a los registros él ya está en capacidad de seguir a la siguiente ronda.

Creel expresó su confianza en los procedimientos democráticos del Frente Amplio por México y consideró que no se está aún en una etapa de campaña.

“No es una etapa de campaña, es una etapa en donde estamos buscando la coordinación del Frente Amplio por México. No es la etapa electoral, no es la etapa de los eventos masivos, no es la etapa de los espectaculares, no es la etapa de la utilería electoral, eso es lo que están haciendo las corcholatas", sostuvo el aspirante presidencial.