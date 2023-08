“Es una farsa”: ya está acordado que Xóchitl Gálvez será la candidata, denuncia Jorge Luis Preciado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El político Jorge Luis Preciado, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México (FAM), anunció su salida del proceso así como su renuncia al PAN.

El exsenador calificó la metodología del FAM como una “simulación” en la que ya está todo arreglado para que la candidata sea su compañera de partido, Xóchitl Gálvez.

En conferencia de prensa, el político originario de Colima anunció también que interpondrá diferentes denuncias contra las irregularidades en la recolección de firmas que está por concluir.

El FAM es la alianza formada por los partidos PRI, PAN y PRD, así como de organizaciones de la sociedad civil, que se han propuesto presentarse en coalición en las presidenciales de 2024, por lo que iniciaron un proceso interno emulando a Morena para anticipar al candidato o candidata a la Presidencia.

Para ello, los aspirantes requieren unas 150 mil firmas de apoyo, lo que ha sido motivo de polémica entre aspirantes de los partidos.

El fin de semana, luego de que Beatriz Paredes (PRI) y Santiago Creel (PAN), anunciaran que habían pasado el umbral del mínimo requerido de firmas de respaldo, la propia Xóchitl Gálvez, también panista, consideró que hubo un registro masivo a favor de los dos primeros, deslizando así la sospecha sobre la fidelidad y aún la existencia de los firmantes por lo que pidió una revisión de la plataforma contratada.

En el caso de Jorge Luis Preciado, su inconformidad se basa en no haber podido realizar la revisión de la plataforma porque el partido no le da acceso y la empresa se lo niega por no ser contratante del servicio.

Para Preciado, quien fue líder parlamentario como senador de la República y quien fue defenestrado por el escándalo de organizar una fiesta personal en el recinto legislativo, el proceso del FAM es una farsa en la que está pactado que solo pasen tres aspirantes a una ronda final, precisamente, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, esta última, la elegida para ser la abanderada presidencial.

La renuncia al PAN anunciada por Preciado ocurrirá este martes después de 29 años de militancia, según el propio político inconforme.