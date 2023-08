Lilly Téllez pide que comparezcan Leticia Ramírez y Marx Arriaga sobre “libros comunistas”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – La senadora panista Lilly Téllez anunció que solicitará la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y del director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, para que informen sobre los libros de texto “comunistas” y cómo corregirán los supuestos errores que tienen.

“Para que rinda un informe en el que explique el procedimiento de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como su situación actual e indique las acciones que implementará para atender y subsanar los errores, omisiones, deficiencias, inconsistencias y/o imprecisiones”, señaló.

Solicitaré la comparecencia de Leticia Ramírez, titular de la SEP, y Marx Arriaga también deberá asistir al senado.



Tendrán que informar sobre los libros de texto comunistas y cómo corregirán los errores que tienen. pic.twitter.com/MH2CKNC1ie — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 6, 2023

Sobre Marx Arriaga, la legisladora se burló porque declaró que daría la vida por sus libros, a los que siguió llamando “comunistas”, aunque aclaró que “antes de su sacrificio” debe ir al Senado “a dar la cara por sus burradas”, indicó y agregó un emoji de burla.

Ya dijo Marx Arriaga que está dispuesto a dar la vida por sus libros comunistas, pero antes de su sacrificio uD83DuDE02 debe venir al senado a dar la cara por sus burradas... https://t.co/FcV0vfobDp — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 6, 2023

Antes lo llamó “burócrata dispuesto a dar la vida, pero no la cara”.

Marx Arriaga es un burrócrata dispuesto a dar la vida, pero no la cara uD83DuDE44 https://t.co/t8OQiLLrlZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 6, 2023

Esto lo escribió en respuesta a Arriaga, quien en sus redes sociales dijo que el tema de los libros de texto es más mediático que educativo y el académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez aseguró que daría su vida por defender los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

“El tema de libros de texto ocupó ayer 11 primeras planas. Amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ello, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”, explicó.