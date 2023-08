PAN exige la renuncia de Leticia Ramírez y Marx Arriaga por “chafas e incompetentes”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PAN exigió en la Comisión Permanente la renuncia de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y del director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, encargados de la elaboración de los libros de texto gratuitos de educación básica.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de este martes, la diputada federal panista Carolina Beauregard exigió también la dimisión de Sady Arturo Loaiza, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP y encargado de la elaboración de los libros, a quien identificó como “venezolano chavista”.

“¿Y por qué? Porque ni siquiera saben hacer su trabajo, cómo le vamos a pagar a funcionarios que ni siquiera pueden revisar un texto que no tenga faltas ortográficas, un texto que iba a ser impreso para todo el país, funcionarios chafas e incompetentes, ¿cuántas faltas ortográficas se deben tolerar en un documento oficial? Ninguna, señoras y señores.

“El primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el que no se está capacitado, la ineptitud también es corrupción”, acusó la legisladora panista.

“Hoy lo que nos tiene aquí es estos libros de texto, que más bien parecen panfletos chafas de Morena, con errores elementales, y además violando la ley en un proceso opaco que no tomó en cuenta a expertos, especialistas, pedagogos y padres de familia”, aseveró la legisladora.

“Resulta que quienes diseñaron estos instrumentos educativos no cuentan con las credenciales para aportar algo sustancial y de calidad, se trata de personas que están en la administración pública por amiguismo, y no por sus credenciales”, añadió Beauregard, quien consideró que la educación no puede convertirse en agenda de propaganda de Morena.

“Rechazamos cualquier intento del gobierno para convertir los libros de texto en instrumentos de doctrina a la población, en instrumentos de control que son propios de las dictaduras”, arremetió.

“Queremos libros de texto bien hechos, ¿eso es mucho pedir? Eso es todo lo que les pide, que las autoridades educativas hagan bien su trabajo, no de forma chafa, como es lo que hoy tenemos en nuestro país.

“Con estos libros lo único que van a lograr es preparar mal a esos niños, a los más pobres, a los más vulnerables y condenarlos al fracaso, de por sí con esa brecha que se abrió después de la pandemia, que nos va a costar años recuperarnos de ello”, lamentó.