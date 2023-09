Kenia López acusa a Alfonso Durazo de violentar políticamente a Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobernador Alfonso Durazo violentó políticamente a Xóchitl Gálvez, denunció la senadora panista Kenia López Rabadán.

La también aspirante a la candidatura de la oposición al gobierno de la Ciudad de México se refirió a las declaraciones del también presidente de la Comisión Nacional de Morena.

En su discurso durante la entrega de la constancia como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum, Durazo descalificó el proceso que siguió el Frente Amplio por México para designar a su candidatura presidencial.

“El resultado ahí ha sido un personaje pintoresco, folclórico y fake", dijo en alusión a Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial opositora.

En su conferencia “La Contramañanera”, Kenia López arremetió contra Durazo y recordó su paso por el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es claro que en Morena están urgidos por encubrir su falta de resultados, y por eso descalifican y agreden”, acusó Kenia López.

“En su desesperación porque quedó al descubierto el dedazo presidencial y porque llevaron a cabo un proceso públicamente desaseado, ayer el gobernador Alfonso Durazo violentó políticamente a Xóchitl Gálvez”, aseveró.

Durazo destina más tiempo a la politiquería que a resolver los problemas que hoy están sufriendo las y los ciudadanos en Sonora, añadió la panista.

“Durazo dejó un país ensangrentado; a su paso como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no acabó con la criminalidad, ni trajo la paz y la tranquilidad que tanto prometió”, dijo Kenia López.

“Hemos visto cómo las madres buscadoras están exigiendo justicia ante las agresiones, y estos balazos disparados en su contra”, dijo en alusión a la denuncia de madres buscadoras de Sonora, que denunciaron haber sido víctimas de un ataque.

En ese tema aludió a la respuesta que les dio la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien negó que se hubiera tratado de una agresión, sino que “hubo algunos tiros hacia arriba”.

“No, señora secretaria, no se equivoque, no es necesario que les den balazos a quemarropa, no es necesario que haya una tragedia, no es necesario que lamentablemente ustedes tengan que ver más muertes para reconocer que se está sufriendo en el estado de Sonora, mientras su gobernador está en la Ciudad de México haciendo politiquería”, dijo la senadora panista.

“Señor gobernador, deje de andar de comparsa de Claudia Sheinbaum y póngase a trabajar, tiene un desastre brutal en su estado”, finalizó.