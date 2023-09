Fernández Noroña: INE y TEPJF quieren inhabilitarme políticamente de por vida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, exaspirante a la candidatura presidencial de la Cuarta Tansformación, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo quieren dejar fuera de la actividad política de por vida por violencia política en razón de género.

El diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo dio a conocer lo anterior en una transmisión por Facebook y YouTube.

En enero de 2021, por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por la que acreditó la infracción en el procedimiento sancionador ordinario contra Fernández Noroña por realizar manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández, durante un acto político celebrado en octubre de 2019

El petista, en acatamiento de la sentencia, se disculpó con la legisladora.

Ahora, Fernández Noroña argumenta que se le quiere quitar el derecho a reelegirse como diputado federal y a contender para otros cargos de elección popular.

Recordó que se le aplicó una ley que no había sido creada cuando cometió su infracción. La normatividad le fue aplicada retroactivamente sin quitarle el fuero, denunció.

“Desde que se hizo la legislación con el eufemismo de violencia política de género alerté que era una herramienta que iba a tener una utillización perversa en contra de compañeros y compañeras. Las compañeras celebraron que era un avance (pero) no se ha erradicado la violencia nada en contra de las mujeres del pueblo”, dijo en su transmisión.

“Ahí están las cifras, ahí está la violencia monstuosa desde los hogares, en las escuelas, en el trabajo, los feminicidios, terrible. Y sí en cambio han ido avanzando en aparente protección legal, aparente, donde lo que en realidad han ido consolidado es sacar del camino a compañeros y compañeras”, aseveró Fernández Noroña, al recordar el caso de Félix Salgado Macedonio, quien fue acusado de violación cuando intentó ser candidato a la gubernatura de Guerrero.

“Un precedente gravísimo de quitarle sus derechos político-electorales a ciudadanos, por el órgano electoral y por el Poder Judicial a través de su espacio más corrompido. Si el Poder Judicial está corrompido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el colmo de la corrupción”, aseveró.

“El INE y el Tribunal Electoral pretenden que porque haya sido sancionado por violencia política de género quedas de por vida inhabilitado, de por vida”, acusó.

“Me inventaron la patraña de violencia política de género aplicándome una ley que no existía cuando se dio un incidente que no voy a explicar y no entraré a detalle. Ahora pretenden que por eso ya no tengo derechos de por vida, primero para la reelección, luego lo van a hacer para la senaduría, candidaturas de gobierno, presidencia y para todo, es una aberración”, señaló.

“Están usando esta herramienta de forma perversa”, acusó.

Fernández Noroña relató que el tema salió durante la reunión que sostuvo el lunes Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, e integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.