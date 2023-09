AMLO exhibe video en el que Xóchitl Gálvez rompe una piñata del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, para mostrar un video donde rompe una piñata que representa al PRI y envió un mensaje: Para transformar un país se necesita autoridad moral y congruencia.

Lanzó una crítica por la alianza que hicieron el PRI, PAN y PRD para ir juntos a las elecciones presidenciales de 2024 y exhibió el video donde aparece Gálvez, hace unos años.

“Estaba yo viendo —yo creo que esto sí lo puedo decir, ¿no? no, mejor no, no, no—, de cómo sostenían una cosa hace un tiempo y ahora ya sostienen otra. A ver, ponlo, porque… No, no creo que haya problema. Pon dos cosas, ahí nada más: Una, donde está la señora Xóchitl rompiendo una piñata del PRI. Vamos a ponerlo, o sea, es que ayuda mucho”.

En el video se escucha a Xóchitl Gálvez: “¿Que a quién le vamos a romper la piñata?!

–¡Al PRI!

–¿A quién vamos a sacar?

–¡Al PRI! ¡Ya llegó, ya está aquí, la que va a chingar al PRI!

El presidente López Obrador dijo que este episodio “es como cuando se decía: ‘No, es que los priistas —decían los panistas, ¿no?— son muy corruptos’. Ya les he platicado anécdotas sobre eso. Y miren en qué terminaron, agarrados de la mano”.

También cuestionó: “¿Saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral y una palabra, un término, un concepto: congruencia. Si no, no se puede; sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa como el pueblo de México. Entonces, no es: ‘Yo pensaba así y ahora pienso, como digo una cosa digo la otra’. ¿Quién decía eso? No se puede”.

También admitió que puede ser que no todos los priistas o panistas sean corruptos, “la diferencia es que algunos priistas son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos hipócritas, eso es todo”.