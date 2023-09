Construcción de casa de Xóchitl Gálvez es legal: alcaldía Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La falta del trámite de Uso y Ocupación de la casa de Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio, ubicada en la colonia Reforma Social, no amerita clausura, demolición ni aseguramiento legal, pero sí una sanción económica al desarrollador y al director responsable de obra, informó la alcaldía Miguel Hidalgo.

Así respondió la demarcación gobernada por el panista Mauricio Tabe a la denuncia que ayer por la noche hizo el partido Morena Ciudad de México, en el sentido de que dicha construcción, ubicada en la calle Sierra Santa Rosa 62, es “ilegal”.

En una tarjeta informativa, la alcaldía precisó que el predio y la construcción señaladas tienen Registro de Manifestación de Construcción, además de que el desarrollo fue registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México (RPPyC).

Agregó que el inmueble cuenta con Aviso de Terminación de Obra, con lo cual es posible protocolizar ante notario e inscribir en el RPPyC la compraventa.

No obstante, subrayó que “el trámite de Autorización de Uso y Ocupación es responsabilidad total, tanto del constructor como del director responsable de obra, quienes tienen la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la alcaldía respectiva para que sea autorizado el mismo”, como lo señala el artículo 70 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

La alcaldía precisó que “el no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al director responsable de obra y no al comprador, según el artículo 70 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México”.

Por último, sin mencionar nombres ni partidos, la autoridad llamó “a no desinformar. El desconocimiento de la ley no es un argumento suficiente para tratar de politizar los derechos de las y los vecinos de la Miguel Hidalgo”.