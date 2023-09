“Vámonos a territorio”, pidió Claudia Sheinbaum a diputados de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de ganar las encuestas para ser coordinadora de los comités de defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con las bancadas de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados para darles un mensaje de unidad y llamarlos a ir “a territorio” rumbo a las elecciones del 2024.

‘’Todos tenemos la tarea histórica de darle continuidad a la Cuarta Transformación … El llamado que les hago es: vámonos a territorio, a formar Comités de Defensa de Cuarta Transformación, cuadra por cuadra’’, dijo a los legisladores.

En el auditorio “Aurora Jiménez”, ante la ausencia de algunos diputados morenistas afines a su excontrincante Marcelo Ebrard, presuntamente porque acudieron al informe del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró:

“Estuvieron todos y todas y fue lo que les planteé, terminó la encuesta, vamos hacia un nuevo proceso y me da mucho gusto que hayan estado todos y todas porque nosotros siempre vamos a seguir haciendo un llamado a la unidad. Como lo he dicho, aquí no sobra nadie”.

Flanqueda por la “excorcholata” del PT, Gerardo Fernández Noroña, y el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, la morenista llamó a los legisladores a trabajar en conjunto y con especial cercanía al pueblo para consolidar el movimiento.

“La convocatoria tiene que ser muy amplia, incluso a personas que están afiliadas a otros partidos políticos y que ya no se sienten a gusto allá, porque muchos son nacionalistas, históricos y se sienten identificados con Andrés Manuel López Obrador y con nuestro movimiento. Por eso vamos a este proceso con una gran apertura’’, les dijo.

Sheinbaum Pardo anunció que el inicio de su nueva gira por el país para convocar a la unidad el domingo 17 ya no será en Oaxaca como lo dijo en días pasados, debido a que ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará esa entidad.

“Vamos a cambiar el lugar del domingo porque va el presidente a Oaxaca y no queremos estar el mismo día en el mismo lugar, cada quien tiene su espacio en este momento, nosotros somos partido, somos movimiento en este momento, el presidente por supuesto con la labor que tiene”, dijo.

Respalda presupuesto

Cuestionada sobre la propuesta de Presupuesto que envió la Presidencia al Congreso de la Unión para el 2024, Sheinbaum Pardo manifestó su acuerdo:

“Lo respaldamos porque tiene por supuesto la defensa de los grandes derechos del pueblo de México, tiene las grandes obras públicas, es un presupuesto histórico en términos de obras públicas y la austeridad republicana que nos caracteriza. Nuestro respaldo total”.

Por último, sobre la solicitud de reponer el proceso de selección de coordinadora de la defensa de la transformación que el pasado domingo hizo el excanciller, la morenista reiteró:

“Las puertas están abiertas y vamos a seguir en este proceso y si hay algún tema en particular, por supuesto se los estaremos informando”.