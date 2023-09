AMLO dice que le gustaría dar su último informe en un pueblo: “yo me debo a la gente”

CIUDAD DE MÉXCO (apro).- El último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser en un pueblo o en el zócalo de la Ciudad de México, pero no en el Congreso, como se acostumbraba.

“Me gustaría terminar haciendo el informe en un pueblo, rindiendo el informe en un pueblo, todavía, todavía, pero sí porque yo me debo a la gente, yo me formé abajo”, dijo en la conferencia mañanera.

“A mí me inquieta y me preocupa y me ocupa el que los jóvenes que quieren participar en política busquen formarse abajo, de abajo hacia arriba. Pero no sólo baño de pueblo, sino que trabajen con la gente, si pueden, y que le tengan o terminen por tenerle amor al pueblo, cariño al pueblo, sincero amor al pueblo, porque van a ser muy felices, mucho, mucho muy felices, muy felices”, añadió.

Agregó que a futuro ya no funcionará la política cupular, “lo de las relaciones, no, cada vez va a hacerse más política de abajo hacia arriba con el pueblo, con la gente. Nunca más darle la espalda, ignorar, despreciar, marginar al pueblo y pensar que la política es asunto de los políticos y solo de la academia. De los títulos qe llegan a ser como títulos nobiliarios. Claro que hay que prepararse, tener licenciatura, doctorado, pero ir a los pueblos”.

El mandatario federal insistió en que es fundamental pensar en la gente más pobre y necesitada, independientemente si se tiene cargo o no.

El quinto informe de gobierno lo rindió en Campeche previo a subirse a la supervisión del Tren Maya y fue la primera vez que salió de la capital del país para este acto.