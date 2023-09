“Yo sé cómo gobernar la ciudad”: Mario Delgado; en los próximos días definirá si compite por la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la víspera de que se dé a conocer la convocatoria de Morena para ser el o la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el presidente nacional de dicho partido, Mario Delgado, aseguró: “Yo sé cómo gobernar la ciudad y eso lo pongo ahí, sobre la mesa”.

En entrevista con el diario La Jornada, adelantó que si decide entrar a la contienda local para abanderar al movimiento de la Cuarta Transformación en las elecciones locales del 2024 tendrá que renunciar a la presidencia nacional del partido para no ser “juez y parte”.

No obstante, aclaró que la decisión la tomará en los próximos días, antes de que se realice el registro de aspirantes el 25 y 26 de septiembre próximos y con base en la convocatoria que se emita este lunes 18. Se espera que el método de selección sea la encuesta y que los resultados se den a conocer el 5 de noviembre próximo.

Las declaraciones de Delgado Carrillo se dan también una semana después de que Omar García Harfuch renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, desde donde logró ocupar el primer lugar de popularidad en las encuestas, ya sea entre aspirantes de Morena, o de la oposición. Además, el sábado 16, Clara Brugada dejó de ser alcaldesa en Iztapalapa para buscar ser la abanderada en la contienda.

“Yo podría gobernar esta ciudad porque me parece que he tenido la experiencia en áreas fundamentales: la seguridad, las finanzas y la educación, y creo que esa experiencia me puede servir para hacer un buen gobierno… No sólo hay que ganar la elección, sino hay que saber gobernar la ciudad, porque ésa es una contribución, también, a la gobernabilidad del país y eso no se puede improvisar, eso es algo que tienes en tu formación o no”, dijo Delgado en la mencionada entrevista.

Agregó: “Ya tuvimos la experiencia, por ejemplo, de Mancera, que tuvo un gobierno desastroso, incluso en el área donde se supone que era su fuerte, y fue ahí donde más retrocesos tuvimos, el caso de la seguridad”.

Miguel Ángel Mancera, entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, fue el candidato que apoyó el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, para ganar la Jefatura, por encima de Mario Delgado, quien era secretario de Educación local y también sonaba entre los posibles candidatos.

Doce años después, Delgado Carrillo aseguró en la entrevista: “La ciudad debe continuar por el camino que ha marcado la doctora Claudia Sheinbaum, que es coincidente con el proyecto del presidente López Obrador”.

Cuestionado sobre cómo ve a la oposición en la CDMX, dijo: “Pues, si hubiera… así como se desinfló a nivel nacional, estaría desinflada en la ciudad. La oposición ve a la ciudad como un gran negocio inmobiliario. Sí, prácticamente todos los gobiernos de oposición están marcados por la corrupción en el tema inmobiliario”.

Ante las críticas en el sentido de que no tiene propuestas, sino solo contraataca a la oposición, Mario Delgado contestó:

“No sé si voy a ser candidato –hay que ganar la encuesta–, pero de cualquier manera, desde nuestra posición como dirigente del partido, no sólo vamos a seguir contestando, porque hay muchas noticias y campañas negras, sino vamos a continuar comunicando el proyecto de país que tiene el presidente López Obrador y ahora liderado por Claudia Sheinbaum”.

–¿Se va a meter a la encuesta para medirse y estar cierto de lo que piensa la gente de su trabajo?

–Vamos a ver qué finalmente… vamos a ver si hay condiciones para ello y qué conviene más, que participe para la ciudad o que me quede en la dirección del movimiento, porque acá –la presidencia de Morena–, no nos ha ido mal, hemos ganado 17 gubernaturas, reorganizado nuestro partido, y si eso genera algún tipo de incertidumbre, prefiero que avancemos en la ciudad y en todo el país que se asegure la continuidad.

El líder nacional morenista reiteró que decidirá sobre su renuncia al cargo militante en los próximo días. “Esperamos la convocatoria para tomar una decisión de manera muy fría. Qué es lo que más conviene y qué opinión tiene la doctora Sheinbaum, que ahora es nuestra dirigente”.

–¿Cómo, es ella la que va a decidir?

–No va a decidir, pero sí es importante su opinión. Yo sé cómo gobernar la ciudad y eso lo pongo ahí, sobre la mesa.