Acusan a Xóchitl Gálvez de plagio en su trabajo de titulación; esto respondió la senadora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición, fue acusada en redes sociales de plagio en el trabajo con el que se tituló en la carrera de ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El usuario Bernardo Escalante publicó en su cuenta de X (Twitter) @padron_09 fragmentos del trabajo académico titulado “Informe de Actividades Profesionales, Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes”, presentado por la hoy senadora panista que contienen párrafos copiados textualmente de otros documentos sin citar la fuente.

Uno de ellos, tomado del marco teórico, es idéntico a la presentación del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 de la Secretaría de Gobernación.

Otros párrafos están copiados o al menos no están referenciados de páginas como Eroski Consumer o Mundo HVACR e incluso Wikipedia.

“Es una vergüenza. La UNAM le debe de retirar el título, o en su caso hacerle la misma campaña que a la ministra (Yasmín) Esquivel”, tuiteó

Bernardo Escalante se identifica en X con este texto en su perfil: “Si para correr a la derecha en México es necesario apoyar a la 4T, sin duda lo haré”.

Incluso hasta descalificó la bibliografía presentada por la hoy aspirante presidencial.

La revista Etcétera constató que la información difundida por esta cuenta es correcta, informó su director, Marco Levario.

El trabajo mediante el cual @XochitlGalvez logró su título como ingeniera en computación contiene abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta.



La cuenta afín al obradorismo a nombre de Bernardo Escalante (@padron_09) publicó este martes un hilo… — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) September 19, 2023

Respuesta de Xóchitl Gálvez

En una entrevista en el Senado, Xóchitl Gálvez respondió a los señalamientos a los que consideró como parte de una campaña.

“Ya dijeron que no soy indigena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera. La verdad de las cosas es que el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera.

“Entonces, lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno, o sea, es obvio que me estoy refiriendo al programa del cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 70 hojas, donde lo más importante es la experiencia profesional”, dijo Xóchitl Gálvez.

Tras pedir que no se compare su caso con el de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, la candidata del Frente Amplio por México dijo que sus adversarios “ya no saben qué inventar”, señaló que “qué bueno que me están buscando hasta por debajo de la cobija” y previó que en los 257 días que faltan para la elección “seguramente todos los días me van a sacar algo”.