¿Entrará Mario Delgado a la carrera por la CDMX? Hoy envió estas “señales” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el Consejo Nacional de Morena, celebrado el pasado 10 de septiembre, la idea de que Mario Delgado renunciaría al Comité Nacional ya estaba presente en columnas políticas pero fue hasta una semana después cuando confirmó sus aspiraciones de manera abierta por la jefatura de gobierno de esta ciudad.

Dicha aspiración, sin embargo, está sujeta a consulta con la “coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación” y virtual abanderada presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya opinión será definitoria para el dirigente del partido quien anunciará su futuro inmediato el próximo lunes 25.

Mario Delgado Carrillo emitió hoy una serie de mensajes al respecto, primero, en la conferencia de prensa recargada de informaciones electorales y luego, a través de la red social Tiktok.

De fondo, la cuestión para Delgado, planteada hoy durante el encuentro con periodistas, radica en su ánimo político y litigio judicial electoral de abril, cuando consiguió ampliar su periodo por un año con el propósito de seguir dirigiendo Morena durante la elección presidencial, la renovación del Congreso de la Unión, así como de nueve gubernaturas, 30 congreso locales y cientos de ayuntamientos para un total de 19 mil 634 cargos.

El dirigente de Morena enfrentó la inconformidad interna de la ampliación que pudo ganar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para estar al frente del partido en el poder en la elección más grande de la historia.

“Yo soy el primero que debe actuar como dirigente. Voy a tomar mi decisión a partir de lo que más convenga al partido, sé el privilegio que es encabezar el partido del Presidente (López Obrador) y sé la confianza que se me dio para estar un año más”, dijo hoy.

.@mario_delgado hablará con Sheinbaum sobre su aspiración para ir por la CDMX



“El próximo lunes tendré la definición, es algo que tengo que platicar con nuestra líder @Claudiashein, su opinión es algo muy importante”, anunció Mario Delgado al informar que esta semana definirá si… pic.twitter.com/j2Wc9N73dl — Político MX (@politicomx) September 19, 2023

Luego, siguió afirmando que analizaría cuáles pueden ser las consecuencias de su salida, si hay competencia u otros perfiles a los que puede apoyar.

“El lunes voy a decidirlo y tendré que platicarlo con nuestra líder Claudia Sheinbaum porque para mí es muy importante su opinión”,

Durante la sesión de preguntas y respuesta de esta tarde, Mario Delgado rechazó aprovechar el cargo partidista para su promoción personal.

La señal de TikTok

Las expresiones del dirigente de Morena no quedaron ahí. Horas después, a través de su cuenta de TikTok, se subió al trend que han empleado varios políticos y políticas en los meses recientes: “no diré nada pero habrá señales”.

Así, con una voz en off automatizada dice: “si me preguntan por alguna candidatura, no diré nada, pero habrá señales”.

La canción elegida para el clip tiktokero fue Born for this, de Foxxi y Natalie Major, justo en el fragmento en el que se escucha “Nací para eso, nacido para esto” (I was born for this, born for this).

En la imagen, aparece Mario Delgado en ropa deportiva, corriendo por una vereda del bosque de Chapultepec donde se encuentran las letras CDMX sobre las cuales la cámara hace un rápido paneo.