Mario Delgado no ha entendido lo que sucede: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas un día después de crear la asociación civil “El camino de México”, Marcelo Ebrard se lanzó contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a quien acusó de no haber entendido que, para sus simpatizantes y él, la respuesta del partido a la impugnación que presentaron contra los resultados de la encuesta “será decisiva”.

Con ello, el excanciller reiteró entre líneas su amago de salirse de Morena en caso de que la dirigencia nacional partido deseche su petición de anular los resultados de la encuesta –que culminó con la designación de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata presidencial– y de reponer todo el ejercicio, un escenario que tiene probabilidades casi nulas de suceder.

Durante una conferencia de prensa que dio hoy, Delgado, otrora brazo derecho de Ebrard, minimizó la asociación civil del excanciller, pues sostuvo que cualquier militante tiene derecho a formar una agrupación, pero que ésta no les confiere “derechos especiales” porque en el partido “están prohibidas las corrientes”.

Delgado también se mofó de la iniciativa de Ebrard, cuando afirmó que “lo que entendimos de su mensaje es que va a permanecer en Morena”. Y agregó: “Nos pone muy felices, pues le felicitamos a Marcelo por esta decisión, que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación y pues él tiene todo el derecho a organizarse, a tener esta asociación civil”.

Desde sus redes sociales, Ebrard respondió con molestia a Mario Delgado. El excanciller, quien presentó su asociación como punto de partida de un “movimiento político”, recalcó que “Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta” y que “la respuesta será decisiva para nosotros”. “Veo que (Mario Delgado) no ha entendido lo que sucede”, agregó.

