AMLO ironiza sobre el presunto plagio de Xóchitl Gálvez: espera que sus adversarios le den cobertura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que Xóchitl Gálvez presuntamente cometió plagió en el trabajo académico que presentó para obtener su título en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó que hay que esperar a que algunos de quienes ubica como adversarios le den cobertura.

“No puedo hablar de eso, nada más que así como se habló del plagio de la señora Yasmín, espérense porque seguro López Dóriga y Loret de Mola, ¿cómo se llama el intelectual orgánico, el ayudante de Krauze?, Sheridan, todos esos van a hablar sobre el tema, espérense hoy o mañana espérense no tarda y se toca el tema”, indicó.

Agregó a su lista: “¿Cómo se llama la señora Dresser? Denisse, todos esos o a lo mejor Alazraki o ¿no han dicho nada? Ah pero no, todavía es nuevo. No tarda. ¿Es de ayer? Ah no, espérate, no hay que comer ansias, ahí viene toda la información seguro, segurísimo. Pero yo no puedo hablar de eso”.

Un usuario de redes sociales publicó el lunes varias capturas de pantalla que exponen párrafos completos que la hoy aspirante presidencial copió textualmente en su trabajo académico sin dar crédito o mencionar la fuentes. La denuncia fue retomada y verificada por la revista Etcétera.