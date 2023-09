“Me niego a leerlo”: Así respondió Morena al decálogo contra el presupuesto del Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no encontrará coincidencias en el decálogo contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, que anunció este día el Frente Amplio Por México en voz de su aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

Mier Velazco consideró que el decálogo que dio a conocer hoy la senadora panista es el mismo que instrumentaron los expresidentes Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Entrevistado en San Lázaro, a Mier se le preguntó si ya había revisado el decálogo planteado por PAN, PRI y PRD y esto respondió:

“No lo he revisado pero seguramente no vamos a encontrar coincidencias, aun antes de revisarlo yo me niego a leerlo porque somos dos proyectos distintos. Mientras que ellos le apuestan a no generar bienestar, a que el presupuesto no sea un instrumento redistributivo del ingreso.

“Nosotros pensamos, por el contrario, que la mejor palanca para promover, impulsar el desarrollo del país, reducir desigualdad, generar mayor bienestar y consumo a los mexicanos, es teniendo una política económica que esté sustentada en la política monetaria y la política fiscal, que esté enmarcada en los principios de austeridad y orientada en reactivar las economías locales a través de los programas sociales”, dijo entrevistado en San Lázaro.

–¿Hay disposición para analizarlo?

–Sí, lo vamos a leer, pero seguramente es el mismo que instrumentaron en tiempos de Enrique Peña Nieto, y en tiempos de Fox y Calderón, ¿para qué le buscamos más?

Mier señaló que la oposición desconoce la integración programática del presupuesto, ya que los recursos llegan a las comunidades más alejadas donde están los grupos más vulnerables; “ahí llegan los programas ‘Sembrando Vida’, las becas Benito Juárez para las familias más necesitadas que están en los pueblos originarios, en los pueblos dispersos y en las comunidades marginadas.

“Es un desconocimiento total, porque no hay criterio ni social, ni económico en sus observaciones. Es criterio político-electoral”, expresó.