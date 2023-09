Soy una perra de AMLO y estoy aquí para defender la 4T: María Clemente García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Soy una perra del presidente Andrés Manuel López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación”, declaró a diputada trans morenista María Clemente García Moreno.

La legisladora federal dio una conferencia de prensa después de ser una de las protagonista del conato de bronca entre la diputada morenista Marisol Gasé y su homóloga panista Teresa Castell, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con motivo del Quinto Informe de Gobierno.

Gasé denunció que fue golpeada por Castell, quien a su vez publicó un video en el que exhibe a María Clemente García mientras grita “amarra a tu perra”, en el contexto de la trifulca de este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Esta es la cara de la ideología de género.



“Naca” “Mugrosa” “Amarra a tu perra”, así se dirige esta persona a las mujeres. ¡Fuera máscaras! pic.twitter.com/XoZ7TMuKLq — Teresa Castell (@teresacastellmx) September 20, 2023

La legisladora dio una breve conferencia de prensa en la que negó que le hubiera dicho “perras” a las diputadas.

“En realidad no es así, me parece que en todo caso yo lo único que tendría que decir es que pues me parece que se están poniendo el saco, que nadie les dijo eso, pero si ellas creen así, o así se sienten, ese ya no es un problema mío”, declaró.

“De igual manera qué vergozoso es que ellas consideren así a una de sus diputadas y le pongan el saco ellas mismas de una declaración lo cual es falso. Y también es falso que dice ella que no hay perras en la Cámara.

“Agarren a sus perras” exige la diputada trans de Morena, María Clemente Garcia por el zafarrancho protagonizado en el salón de plenos durante la comparecencia de Hacienda. La molestia surgió porque la secretaria de la Mesa Diana Gutierrez porto una chamarra con el logo del PAN pic.twitter.com/kiEFHN4DRK — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) September 20, 2023

“Pues la verdad es que yo creo que cada quien se asume desde su análisis y su perspectiva y yo sí, yo sí me asumo, soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra, porque por el bien de todos; primero los pobres”, concluyó.