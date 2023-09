Xóchitl Gálvez presenta proyecto "alterno" de presupuesto; este es su decálogo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La senadora panista Xóchitl Gálvez presentó este martes el Proyecto Alterno de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 en oposición al paquete económico enviado por el gobierno federal, al que calificó de “irresponsable, desequilibrado e iluso”.

Acompañada de los coordinadores parlamentarios que integran el frente Va por México, la aspirante presidencial presentó diez puntos en los que la oposición plantea modificar la propuesta oficial.

“Me pude imaginar muchas cosas, pero nunca estar frente a ustedes para decirles que estábamos mejor cuando estábamos peor. Antes era frijol con gorgojo, ahora, puro gorgojo”, dijo Gálvez en el arranque de su intervención.

Consideró que salvo las pensiones a los adultos mayores, las becas para jóvenes y estudiantes de nivel medio superior y otros programas sociales, de los que reconoció su importancia, este paquete económico no tiene rumbo.

“Todos los paquetes económicos del sexenio han sido, pues a veces un poco malos, pero este se voló la barda. Es un presupuesto irresponsable, desequilibrado e iluso. Sin solidez financiera, no fomenta el crecimiento económico. En campaña dijo que creceríamos al 4 por ciento anual, y en 6 años no alcanzaremos el 1% promedio anual”, aseveró.

En su exposición, Xóchitl Gálvez denunció que con la propuesta oficial la deuda pública se incrementará 12.3 por ciento respecto a 2023 y cuando acabe el sexenio cada mexicano deberá 127 mil pesos.

“Es casi un robo en despoblado. Quieren gastar lo más que se pueda. Pero el problema no ese, el problema es gastar lo que no se tiene, lo que no les cuesta. Es como pedir fiado en la tienda y obligar al vecino a pagar la cuenta de los intereses”, acusó.

“Morena, derivados y conexos rapaces, proponen un presupuesto que trae cochupo. Como su candidata no emociona, le hacen un presupuesto para cooptar el voto a través de condicionar los programas sociales”, dijo en alusión a su adversaria morenista Claudia Sheinbaum.

Tras denunciar los recortes en campo, infraestructura, apoyo a pequeños empresarios y ciencia, y los sobrecostos en obras como el Tren Maya y Dos Bocas, Gálvez dio a conocer los 10 puntos del proyecto alternativo opositor.