Si la UNAM anula mi título, acataré la decisión: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que acatará la decisión que tome la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en relación con el reporte que entregó para titularse como ingeniera en computación.

La casa de estudios informó el miércoles que analizará las denuncias sobre presunto plagio en el trabajo de titulación que presentó la hoy senadora panista.

En ese contexto el rector Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, que turne el caso tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad

Después de que en una entrevista admitiera que no citó fuentes en su reporte, y tras el comunicado de la UNAM, la política hidalguense publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que si la institución decidiera retirarle su título profesional, acatará la decisión y presentará un nuevo trabajo.

“Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito”, reitera en el arranque de su video.

“Si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, añadió para luego advertir.

“No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos.

“Síganle, estoy lista para 256 ataques más”, dijo en alusión a los días que faltan para los próximos comicios presidenciales.