Sedena planteó a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez “protegerlas y evitar desgracias”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planteó a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez “protegerlas y evitar desgracias” en el adelantado proceso electoral para la presidencia en 2024; esperan respuesta, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En esta temporada de elecciones estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos, les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xóchitl Gálvez y a la señora Claudia Sheinbaum y quedaron en responder pero todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias”, expuso.

Dijo que espera que todo transcurra en paz, como debe ser; “sin embargo, vale más prevenir, hay que actuar de manera precavida por la temporada, siempre en la historia de México los momentos de más de efervescencia, de violencia, se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes”.

Su gobierno, afirmó, está pendiente, pero llamó a no dar pie a que se enrarezca el ambiente, lo cual, dijo, siempre tiene que ver con la llamada clase política y con los grupos de intereses creados, pero no con el pueblo

“Siempre son las élites, no el pueblo, que siempre es el mejor portado, el más responsable. Hay que estar pendiente de los de la llamada clase política y los grupos de intereses creados, de la delincuencia de cuello blanco, que no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y se ofuscan. No sorprenderse si ven que en las redes sociales aparece un desfile de 20 camionetas y están grabando de la gente que está ahí, está muy armado. Eso es propaganda”, comentó.