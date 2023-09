Xóchitl Gálvez agradece a AMLO y Sedena la propuesta para brindarle seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por poner a su disposición la seguridad que requiera en sus aspiraciones por la presidencia de México.

Entrevistada antes de participar en la serie “Democracia, Humanismo y Pueblos Indígenas”, en el CEN del Partido Acción Nacional, la senadora declaró: “le agradezco al presidente, le agradezco al secretario, pues esta preocupación”.

El presidente @lopezobrador_ adelantó que el Gabinete de Seguridad trabaja en una estrategia de protección a candidatas y candidatos para implementar durante el próximo periodo electoral.



La @SEDENAmx ya hizo llegar un planteamiento a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

La aspirante a la presidencia afirmó: “Efectivamente recibí una carta del general secretario de la Defensa Nacional donde pone a mi disposición la seguridad necesaria, me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente, me proponen firmar una carta de confidencialidad”.

La senadora hidalguense habló de su preocupación por la violencia que se vive en ciertas zonas del país, razón por la que señala que es posible recurra a la seguridad ofrecida.

.@XochitlGalvez le agradece a AMLO por el plan de protección



La senadora informó que le fue entregada una carta del secretario de la Sedena en la que le ponen a su disposición la seguridad que requiera, en su búsqueda por la Presidencia, por lo que se reunirán para analizar la…

“Sin lugar a duda hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante, como Zacatecas, donde me impresionó cómo es que la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos, hay muchos temores en muchos estados... entonces creo que hay estados en los que sí tendríamos que platicar como vemos las cosas, pero bueno, me gustaría platicar con él”, declaró la coordinadora del Frente Amplio por México.

Ante la pregunta de si la aspirante aprovecharía la reunión que tenga con el secretario de la Defensa Nacional para señalarle que el ejército está para servir al pueblo, Gálvez señaló tener un hermano que es general, el cual ingresó al ejército en razón de que en el Colegio Militar dan de comer; agregando que por ello conoce el pensamiento, disciplina y valores del Ejército, al cual respeta y sabe que el Ejército sirve a la gente y acata instrucciones.

“Yo soy hermana de un general, él se fue al Colegio Militar porque dijo que ahí daban de comer, entonces conozco al Ejército, conozco su pensamiento, conozco su disciplina, conozco sus valores, respeto al ejército tremendamente y no tengo duda de que el ejército está para servir al pueblo, y simplemente ellos acatan instrucciones”.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador informó que ofreció protección a las aspirantes a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez. "Todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias”, dijo.

Al compartir una nota sobre el tema, la aspirante presidencial de la oposición escribió: "Aspiro a vivir en un país en donde nadie, ni candidato ni ciudadano, requiera de protección personal para salir a la calle".