Hacienda presume que se rompieron “mantras neoliberales”; la oposición denuncia “cochinito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El secretario de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) Rogelio Ramírez de la O, no cesó en defender el elevado endeudamiento con el cual cerrará el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que con la autoproclamada “Cuarta Transformación” se rompieron mantras neoliberales.

Al comparecer ante el Senado de la República con motivo de la glosa del V Informe de gobierno, el encargado de la política fiscal del país soltó:

“La pregunta que si hay una mantra neoliberal, pareciera que tiene sentido en la superficie de las cosas, pero realmente, escarbando un poquito, no tiene justificación…

“En esta administración se rompe la mantra de que el Estado se retira de la inversión, de que el Estado no hace inversión en desarrollo regional, se rompe la mantra entre la cercanía de intereses entre los funcionarios y los grupos económicos de interés”.

No quedó ahí y agregó que “se rompe la mantra que sube el salario porque sube la inflación; se rompió la mantra de que si había un asunto inflacionario de emergencia, se atendía con programas coercitivos, uno de los últimos episodios, fue un programa de control de precios que operó al final de la administración del presidente De la Madrid”.

“Nosotros”, matizó, “aplicamos un programa que se llamó PACIC y fue un acuerdo voluntario y no con todas las empresas porque no logramos tener el diálogo, sino con aquellas que tienen un poder real de mercado que las identificamos”.

Los reclamos

La seriedad del titular de la SHCP no pudo evadir las manifestaciones gráficas de los senadores de oposición.

Mientras Xóchitl Gálvez reprochaba a Ramírez de la O, el “mal uso” de los recursos públicos en la política energética del país, su compañera Kenia López Rabadán subió hasta la Mesa Directiva cargando un cochinito de cartón con la leyenda “#Cochinito para Sheinbaum” y, con signos de “$”, la panista gritaba “el cochinito de Sheinbaum” mientras que otros legisladores enseñaron letreros que decían “Presupuesto electoral”.

Gálvez, quien contenderá por la presidencia del país, calificó de “inmoral” el uso del presupuesto para salvar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuestionó la forma de fijar los ingresos petroleros.

“Es inmoral que malgasten el presupuesto y el dinero de la gente… Hoy Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y la ineptitud con la que la han manejado es una ineptitud criminal porque nos ha costado miles de millones de pesos a todos los mexicanos, dinero que se ha ido a la basura y pudo servir para mejorar las condiciones de seguridad, salud y educación”.

Luego lanzó:

“¿En qué cabeza cabe dar prioridad a la refinación de crudo por encima de la exploración y la producción? Hasta en un niño de primaria entiende matemáticas fundamentales. Producir un barril cuesta 14 dólares y se vende en 65, la utilidad es de 51 dólares por barril”.

Por cierto, atizó la blanquiazul, aquí están haciendo un “cochinito”, ya que en el presupuesto pusieron el precio del barril a 56 dólares, una diferencia de 8.3 dólares por barril. Estamos hablando de 270 mil millones de pesos escondido en las cifras y a esto le sumamos el cochinito de 50 mil millones en la Secretaría de Bienestar, del que habló el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzua, “esto ya suena a un cochinero”, tronó ante el aplauso y ovaciones de sus compañeros de oposición.

Luego dio cifras y preguntó al titular de Hacienda cuánto monetizaban por la aparición del presidente en Youtube:

“700 mil millones de pesos tirados a la basura en Pemex. 200 mil le han quitado inversión a carreteras, transportes y caminos, 194 mil millones al campo, 120 mil millones al fideicomiso que daba soporte al seguro popular; 60 mil millones al programa de escuelas de tiempo completo; 19 mil millones a ciencia y tecnología…”.

Ramírez de la O de plano negó que Youtube monetizara la aparición de López Obrador en redes sociales porque es un personaje público y sobre el endeudamiento de Pemex, dejó claro:

“En el 2012, Pemex no era la empresa más endeudada. La empresa más endeudada era Petrobras con 95 mil millones de dólares y Pemex tenía 50 mil millones de dólares. En el año 2018, Petrobras tiene 80 mil millones y Pemex tiene 120 mil millones de dólares. ¿Quiénes aumentaron la deuda entre 2012 y 2018? No fue esta administración”, sentenció y desató las palmas de los senadores de Morena.

También contestó a Gálvez sobre el precio del petróleo.

“Hoy pareciera que el precio del petróleo pareciera que esté artificialmente bajo y puede ser que esté bajo, pero sabemos que ahí podría haber una capacidad para reducir el endeudamiento final. Lo que ustedes tienen enfrente es el proyecto de presupuesto, pero no el endeudamiento final, estamos siendo conservadores, pero no es porque así lo decidamos, sino porque así está regulado”.

Al igual que en la Cámara de Diputados, el tema central de la comparecencia de Ramírez de la O es el endeudamiento.

El senador del PAN Julen Rementería del Puerto recordó que la deuda, 1.7 billones de pesos, es el monto más alto desde el año 2000 que se ha adquirido; “41% crece del 2023 al 2024, representa o va a representar prácticamente uno de cada cinco pesos de los ingresos, los tributarios… realmente se están comprometiendo de una manera enorme y no habrá forma de pararlo en el futuro” reclamó.

De plano dijo al encargado de la política fiscal del país:

“Lamentablemente, con todo ese bagaje de experiencia y de conocimiento que tiene ahí, no acompaña lo que en esas universidades debió de haber aprendido respecto a lo que está pasando con la economía en nuestro país y la conducción de la economía… Si no puede, si no tiene la posibilidad de decirle ‘no’ al presidente, porque lo que se está haciendo es un desastre para la economía comprometiendo no el 24, el 25, los años siguientes, renuncie secretario, por congruencia, por consideración a los mexicanos”.

Remató “que venga alguien que no pueda alegar falta de conocimiento, porque usted claramente sí conoce del tema, pero no hace nada por componerlo”.

Sobre deuda, “mirar al mercado”

Ramírez de la O de plano contestó que en el tema de la deuda, independientemente del conocimiento, recomendó a los legisladores tomar en cuenta la voz del mercado.

“Pareciera que nosotros no estamos suficientes sensibilizados con el tema de deuda. Aquí lo que yo sugeriría que nuestras observaciones, independientemente de cuánto sepamos nosotros mismos, siempre estén contrastadas con el mercado. ¿Qué es lo que dice el mercado? ¿El mercado está condenando el nivel de endeudamiento de México? ¿El mercado está castigando el costo de la deuda mexicana porque considera que es excesivo?”

Ramírez De la O abundó:

“¿Quiénes están en el mercado? Están profesionales del dinero, están pegados en su computadora prácticamente todo el día, desde que abren los mercados hasta que cierran. No son políticos, no son burócratas, son profesionales de las finanzas. Lo que nos dice el mercado es que los cinco países de América Latina donde medimos el diferencial de lo que paga el bono de deuda mexicano contra el spread de referencia de los Estados Unidos”.

Según el secretario de Hacienda, el único país donde se redujo ese diferencial, es decir, donde el bono mexicano fue menos castigado desde el inicio de la administración, fue México, donde cayó 10 puntos base, ese diferencial.

Mientras que Brasil aumentó 25 puntos; Colombia aumentó 219 puntos; Perú 90 puntos y Chile 25 puntos.

El tercer encargado de la hacienda pública en lo que va del sexenio continuó con el discurso de las mantras.

“Sin pretender que todas las mantras están rotas, nosotros tenemos que respetar también cuál es la importancia de los balances fiscales y saber que no se puede exceder un balance. Una vez descargado los gastos para el 2025, que está implicando la terminación de obras, la nueva administración ya no tiene este cargo, lo que representa 2.5 puntos del PIB como déficit”.

Y por si quedaran dudas para la oposición, Rogelio Ramírez de la O aseguró que durante la actual administración no se tocaron recursos que están disponibles para alguna contingencia económica.

“Estamos dejando intactos los mecanismos que están disponible. La Línea de Crédito Flexible que no hemos tocado 47 mil millones de dólares, que puede ser utilizada pasando los exámenes del FMI. Una línea de Swaps con 9 mil millones de dólares con la FED estadounidense; 249 mil millones de Reservas Internacionales”, concluyó.