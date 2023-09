Ramírez Marín salta del PRI a la 4T para contender por Yucatán; Mario Delgado niega pacto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Jorge Carlos Ramírez Marín puso fin a 40 años de militancia en el PRI.

Este martes brincó a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, y de inmediato se registró en el proceso interno del partido en el gobierno para contender por la candidatura al gobierno de Yucatán.

Ramírez Marín dio a conocer su decisión en un video publicado en redes sociales. Ahí, dio a conocer su oposición a una alianza con Acción Nacional.

También dio a conocer la carta que envió a Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, en la que le anuncia su intención de contender con otra fuerza política.

“La situación politica de Yucatán es de una complejidad mayor y requerirá un tratamiento diferente al habitual de estos tiempos electorales. Las condiciones sociales del estado y su deterioro necesitan mucho más de nosotros.

“Una Alianza con Acción Nacional para la gubernatura o cualquier otra posición política del estado nos hace cómplices de esta politica rapaz que hoy se aplica.

“No puedo ser parte de ninguna forma de esta estrategia que prolonga el deterioro de la sociedad y le cancela alternativas a los que nos siguen. Los próximos 6 años serán definitivos para Yucatán. Para mí es inadmisible apoyar o participar en una estrategia, cualquiera, que contribuya a dejar a este grupo y afines en el gobierno.

“Por este medio, le comunico que he decidido participar en otra fuerza política en este proceso 2024. Voy a poner todos mis esfuerzos en establecer un proyecto que como oposición sea una alternativa viable de verdadero cambio para los yucatecos.

“Aún las circunstancias hicieran que no me correspondiera encabezar este proyecto. haré el mismo esfuerzo, pondré el mismo afán y procuraré convertirme en la fianza o garantia que haga que el próximo gobierno no se aparte de los objetivos trazados y traicione el proyecto”, refiere la carta.

El Partido Verde, integrante de la coalición morenista, de inmediato le dio la bienvenida.

¡Bienvenido Senador!

La #FamiliaVerde recibe con orgullo y entusiasmo su adición a nuestras filas.



Sigamos construyendo en favor de México. https://t.co/LB8Yhw2oGv — Partido Verde (@partidoverdemex) September 27, 2023

Este miércoles, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, negó que haya un pacto con el expriista y declaró que si aspira a la candidatura deberá someterse a las encuestas.

“No se ha pactado nada con el PVEM ni con el senador Marín respecto de ningún cargo, todo se tiene que procesar a través de las encuestas, que es la forma en la que le damos en Morena a la gente el poder de decisión”, declaró Mario Delgado.

Sostuvo que no hay ningún acuerdo inconfesable y dijo que en su movimiento se reservan el derecho de admisión pero quieren seguir sumando.