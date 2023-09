AMLO visitó a personal de la Consejería Jurídica de la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, visitó al personal de la Consejería Jurídica de la Presidencia y les recordó que hay dos iniciativas para enviar al Legislativo, con las que cerrará el sexenio: modificaciones en el derecho a las pensiones y otros programas sociales y la elección popular de integrantes del Poder Judicial.

En un video de casi siete minutos, publicado en su cuenta de X, el presidente avanzó entre los pasillos, acompañado por la consejera jurídica, María Estela Ríos, mientras saludaba de mano a todos los trabajadores.

“Muchas gracias por todo lo que hacen en beneficio del pueblo. Todo lo que hacen para la defensa jurídica del gobierno, ya ven cuánto nos están obstaculizando, pero ahí vamos, vamos muy bien”, dijo entre comentarios de quienes laboran ahí.

Agregó que “es un trabajo en equipo y todos ayudamos, no es asunto de un solo hombre o de una sola mujer, sino de un equipo… Si no fuese así no, es que estamos llevando a cabo algunos cambios y siempre se generan reacciones, por eso es importantísimo tener el apoyo de todos, afortunadamente tenemos bastante apoyo de la gente, que es lo más importante, y de ustedes”, comentó entre aplausos.

El mandatario federal les detalló los pendientes para trabajar con iniciativas que serán enviadas a los legisladores. “Ustedes están ayudando mucho, ya nada más nos faltan básicamente dos iniciativas, dos paquetes”.

El primero relacionado, con lo que dijo, es “afianzar” los derechos sociales, como la pensión a adultos mayores, “que se modifique lo que ya hicimos, porque ahí está la pensión como derecho a partir de los 68 años y tenemos que ajustarlo a 65, como ya se está llevando en la práctica”.

También expuso que es necesario ajustar la pensión para personas con discapacidad, al elevar a rango constitucional esos programas para que quien esté en el gobierno no pueda eliminarlo.

“Y hay algo que es importante porque en la Constitución está el derecho a la salud, por ejemplo, pero en la práctica no se cumple, es letra muerta, entonces hay que buscar la forma como se establece con lo de la pensión a adultos mayores, que en un transitorio se obliga a que esos derechos cuenten con presupuesto y que año con año se vaya incrementando, porque si no es un principio entonces eso nos falta”.

El segundo paquete para el legislativo, “que es muy interesante”, es la reforma al Poder Judicial, para que los jueces, magistrados y ministros puedan ser electos por el pueblo, “porque no hay manera de reformar el Poder Judicial si no es con la participación de la gente”.

El presidente expuso que le queda poco tiempo en el gobierno, pero insistió entre estos trabajadores que viene una continuidad con cambio.